Maggio nel Borgo dei Borghi di Petralia Soprana

(15/05/2024) Petralia Soprana – Continuano gli appuntamenti del mese di maggio a Petralia Soprana. Ogni weekend propone visite, eventi culturali ed esperienze particolari da vivere nello splendido centro storico con le sue piazze, i palazzi, le maestose chiese e in tutto il territorio.

Gli appuntamenti rientrano nell’ambito della programmazione legata ai “Borghi dei Tesori Roots Festival”.

Il fine settimana verso il quale ci avviamo prevede oltre alle visite alla Biblioteca Comunale, Museo Civico della Memoria e del Presente, al Palazzo comunale e Palazzo Pottino, alle ore 17.30 di sabato l’vento International Museum Day – Icom, un momento speciale per riaffermare il ruolo dei musei come spazi educativi dinamici e capaci di sollecitare la curiosità, la creatività e il pensiero critico.

L’indomani, domenica 19 maggio, oltre alle visite ai palazzi è anche prevista un’esperienza particolare: “Tra Animali e Natura”. L’appuntamento è nelle campagne di Petralia Soprana, presso la fattoria didattica Agroverdi dalle ore 10:00.

Per chi rimane nel centro storico alle ore 12:15 potrà assistere in piazza duomo l’esibizione del locale gruppo folk “U Rafu” e alle ore 17:30, presso il palazzo Pottino, nell’ambito dell’iniziativa “Il Maggio dei Libri”, alla presentazione del libro “Ora ti cuntu…”, viaggio nella memoria della cultura popolare con la partecipazione di Moffo Schimmenti, Giuseppe La Placa e Mario Sabatino a cura della ProLoco.

L’ultimo weekend del mese, sempre nell’ambito della programmazione legata ai “Borghi dei Tesori Roots Festival”, inizierà di venerdì con la possibilità di visitare il “MACSS” Museo d’Arte contemporanea SottoSale presso la miniera Italkali. Sabato 25 e domenica 26 maggio il programma non cambia con visite ai palazzi e alle bellezze architettoniche del Borgo dei Borghi che nel pomeriggio di sabato alle ore 18:00, in piazza del Popolo, ospiterà l’esibizione del Complesso Bandistico “G.Verdi” e domenica mattina, dopo la passeggiata “Alla scoperta del Borgo Antico” a cura di Giovanni Macaluso, alle 12:15 in piazza Duomo, vedrà l’esibizione degli “Stendardieri Sopranesi”.