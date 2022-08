“Mai stato io”, il comico Leonardo Fiaschi in tournée. Tra le tappe anche le piazze di Gangi e Collesano

Ascolta l'articolo

Mai stato io, il comico Leonardo Fiaschi in tournée, tante le date al sud: risate da Marsala a Riposto.

Il suo SHOW partito da Marsala il 28 luglio toccherà le piazze di Gangi, Sant’Alessio Siculo, Naso, Riposto, Cerda, Mussomeli, Capo Roseto Spulico, Gravina di Catania, Ragalna, Castel di Lucio, Trapani, Collesano e altre date sono in arrivo. Proprio mentre l’estate 2022 è nel vivo del suo fermento per l’amato comico-attore-imitatore di Livorno – Leonardo Fiaschi – arrivano le chiamate dal Sud Italia: un tour che lo vede protagonista di feste ed eventi per 40 giorni in giro per l’Italia.

La tournée durerà due mesi a cavallo tra luglio ed agosto, e condurrà l’artista tra le località più belle del sud . A grande richiesta, quindi, un bel giro della Regioni più affascinante d’Italia.

Leonardo collabora con Striscia la Notizia (suoi i deep-fake di Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Morgan, Amadeus e Roberto Benigni), spesso ospite nei programmi tv delle reti Rai e Mediaset. Di recente lo abbiamo visto a “Lui è Peggio di me” con Giorgio Panariello e Marco Giallini.

Giovane, approda a Radio R101, come imitatore nel morning show della stessa emittente, insieme ai colleghi Cristiano Militello e Massimo Lopez. Tutt’oggi è colonna portante del programma mattutino di successo La Banda di R101.

Sempre attivo come ospite, imitatore e personaggio televisivo, partecipa a diversi programmi: Domenica In, Colorado, nei panni dello chef Gordon Ramsay, Tale e quale Show , Porta a Porta, Step Stasera tutto è possibile. Attualmente è in tournée con i suoi spettacoli Fiaskistein, di e con R. Bellezza e Mai stato Io, diretto da Paolo Migone.

Non solo presenza “scenica” ma comicità naturale ed innata umanità, regalerà ai presenti una serata esilerante e all’insegna della risata; che dire di più, i suoi video hanno raggiunto oltre 12 milioni di visualizzazioni tra YouTube e Facebook. Un susseguirsi di novità che il comico ancora non ha reso note:“Stay Tuned”.