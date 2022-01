Maimeri official partner di Castelbuono Cuore d’Artista

Anche quest’anno la rinomata azienda italiana Maimeri, famosa nel mondo per la sua produzione di colori e attrezzature per belle arti, sarà official partner di CASTELBUONO CUORE D’ARTISTA, il concorso internazionale d’arte pittorica, che ormai da sei anni si svolge a Castelbuono, su iniziativa dell’associazione Pittamu, ideato dal curatore d’arte Maestro Francesco Licciardi e patrocinato dal Comune di Castelbuono.

Già l’anno scorso, in occasione della quinta edizione, la Maimeri aveva accettato l’invito a supportare l’evento artistico, ormai punto di riferimento per numerosi talenti del panorama artistico nazionale e internazionale.

La partnership che si viene a rinnovare, anche per questa sesta edizione, segna dunque il consolidamento di un rapporto basato sulla professionalità dell’organizzazione e sulla serietà con la quale il concorso stesso si svolge.

Oltre la Maimeri, tra gli official partner si annoverano anche le case editrici Acca Edizioni di Roma e Biancoscuro di Pavia, nonché l’ e.commerce Momarte e le gallerie Sabrina Falzone di Milano e Artetra di Roma.

La sesta edizione del concorso si svolgerà dal 24 al 28 agosto p.v. e il bando di partecipazione sarà pubblicato intorno alla fine di marzo sul sito www.castelbuonocuoredartista.it e acceasibile anche dalla pagina ufficiale Facebook del concorso.