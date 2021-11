Maltempo e disagi. Il punto della Protezione Civile regionale

CONDI-METEO AVVERSE, il riepilogo degli eventi registrati in alcune località della Sicilia.

Aggiornamento delle ore 9:30 sulla base dei dati e delle segnalazioni acquisite dalla SORIS. PALERMO,

Scillato: presenza d’acqua, detriti e fango lungo le strade. Gangi: Esondazione torrente Raino’, due famiglie bloccate nelle loro abitazioni.

Valledolmo: Smottamento terra e fango SP 8 contrada Rovitello.

Lascari: allagamenti abitazioni. Cefalù: allagamento in via dell’imprenditoria nel sottopasso davanti l’Hotel Costa Verde.

CALTANISSETTA, Serradifalco: tromba d’aria ha sradicato ulivi secolari lungo la SS. 122; il tratto ferroviario tra la SS. 640 e il passaggio a livello di Serradifalco è interrotto; collegamento interrotto nella SS. 122 tra Canicattì e Caltanissetta in contrada Salice.

INFRASTRUTTURERETE FERROVIARIA ITALIANA: Interruzione tratta Roccapalumba-Montemaggiore Belsito per presenza acqua sui binari; interruzione tratta ferroviaria zona Serradifalco – Canicattì.

ANAS PA: disagi SS. 643 dal KM 21+700 al KM 19+100 Polizzi Generosa – Scillato; chiusa SS. 640 direzione raccordo Pietraperzia; chiusa momentaneamente la SS 113 (Messina) per TIR in avaria.

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMOSP 117 Montemaggiore Belsito e SP 21 Sciara si lavora per non chiuderle al transito: si stanno pulendo le carreggiate per sversamento di terreno lungo le stesse; problemi su Valledolmo ex Consortile 8 chiusa al transito.