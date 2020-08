Mamme in rivolta per lo scempio delle Rimembranze

Dalle foto sembrava una gag di scherzi a parte, una nuova candid camera ai danni del povero Parco delle Rimembranze che tanti grattacapi sta dando all’amministrazione.

Alberi storici barbaramente tagliati, una sbilenca apertura con il Divino Festival prima della inaugurazione e il completamento dell’iter burocratico lamentato dalla Proloco per la presentazione dei lavori di accessibilità di una quota del Parco finanziata da Fondazione con il Sud e adesso l’installazione di un parco giochi che sembra un cantiere del raddoppio ferroviario.

E così fu che le mamme si sono arrabbiate, e non solo a giudicare dai tanto commenti imbufaliti che circolano sui social tanto è vero che la più risoluta ha proposto:

Amiche Prossimamente facciamo un pulmino e tutti a Isnello o Finale

E’ intervenuto sulla questione anche Vincenzo Allegra, candidato sindaco alle passate elezioni amministrative, che scrive:

Castelbuono. Il Parco delle Rimembranze diventa un piccolo parco giochi, zona relax e picnic ?

Pur dando merito all’ Unicredit per la donazione e a tutti coloro che si sono prodigati nel crearlo.

Permettetemi: quando le opere di importanza sociale e ricreative vengono inserite in un sito senza una determinata logica e senza passione e cura ambientale, tanto per fare ed annunciare, il risultato è questo che vedete nelle foto. Tutto brullo, torrido, senza un albero attorno. E pensare che fino a poco tempo fa c’erano piante secolari, in memoria dei nostri caduti, che avrebbero creato ombra ed ossigenazione per i nostri bimbi e sportivi. Ma vi sembra amore ed attenzione, o solo desolazione e pochezza con tanta bruttezza ? Ora magari si dovrà sanare questa brutta ferita ambientale e renderla più graziosa ed attrattiva ripiantando alberi di alto fusto, creare aiuole e mettere panchine, il tutto per i bambini di oggi che vedranno di nuovo gli alberi nei prossimi vent’anni . Maaa!!!

Corre ai ripari l’assessore Cusimano replicando:

proprio in questo periodo avevamo la ditta a disposizione per spostare i giochi e andarli ad installare li, ed è stato fatto, quando si è preventivato non si poteva pensare che coincidesse con l’inaugurazione, ad ogni modo i giochi sono li, in attesa che vengano ripresi gli altri lavori ai bambini che vogliono usarli non possiamo impedirlo, posso dirti che la sera dell’inaugurazione anche mio figlio ne ha usufruito e si è divertito parecchio, certamente in questo momento, così come sono montati si sporcano, ma lasciamoli divertire….se poi tu o altre mamme volete attendere che sia tutto a norma, aspettate prima di portare i vostri figli, ma vi invito a non fare solo critiche, perché dietro ogni cosa che si fa c’è tanto lavoro che non si vede e che coinvolge tante persone e non è giusto denigrare sempre il lavoro altrui…

Secca e senza appelli la risposta della mamma: