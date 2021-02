“Manifesto per il Teatro le Fontanelle”. Castelbuono in comune chiede Consiglio comunale urgente

(Riceviamo e pubblichiamo) – Richiesta convocazione Consiglio comunale urgente con l’o.d.g. avente ad oggetto il “Manifesto per il Teatro le Fontanelle”

E’ sotto gli occhi di tutti cosa sta succedendo in questi giorni a Castelbuono, una mobilitazione popolare e trasversale di cittadini comuni, movimenti politici, associazioni culturali, ex amministratori locali, giornalisti e scrittori, rappresentanti politici nazionali e regionali e tante personalità del mondo dello spettacolo.

Sono stati più di 1000 a sottoscrivere la petizione per “Il Manifesto per il teatro le Fontanelle”, mossi dal medesimo obiettivo di tutelare la storia, l’identità culturale, animati dal comune senso civico e di appartenenza ad una comunità.

L’intera comunità sta esprimendo a gran voce il bisogno collettivo di volere il suo Teatro che aspetta da 37 anni e non uno spazio polifunzionale che l’Amministrazione comunale si accinge a ristrutturare sulle rovine storiche dell’ex cine-teatro le Fontanelle.

Tutto ciò ci induce a fare una riflessione in Consiglio comunale per cercare ancora oggi soluzioni alternative all’attuale progetto di ristrutturazione dell’ex cine-teatro le Fontanelle e realizzare un Teatro.

Al tal fine, si chiede alla S.V.I. la convocazione di un Consiglio Comunale ai sensi del 2° comma lett. b) dell’art.28 dello Statuto Comunale avente come unico punto all’o.d.g. il “Manifesto per il teatro le Fontanelle” ed in seduta aperta al pubblico ai sensi del 5°comma dell’art.28.

Nel rispetto della normativa anti-Covid, per garantire la partecipazione dei rappresentanti dei Promotori del “Manifesto per il Teatro Le Fontanelle”, del Comitato Spontaneo per le Fontanelle, dei gruppi politici di Castelbuono non rappresentati in Consiglio e dei cittadini che vorranno intervenire al dibattito, si ritiene poter suggerire, quale possibile sede di svolgimento del Consiglio comunale, la Sala delle Conferenze presso il Complesso architettonico di San Francesco , in quanto dotata di ampi spazi.

Cordialmente.