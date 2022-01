Maratona Telethon – il numeratore di Castelbuono ha fermato la sua corsa su un altro record

Il 2021 è stato un anno molto difficile! Le sensazioni di incertezza, disorientamento e precarietà che ci hanno accompagnato in tutti questi mesi, continuano a far parte delle nostre vite.

Sono le stesse sensazioni che tante mamme o certe mamme provano tutti i giorni nei confronti dei propri bambini. Sembra una frase fatta, ma quest’anno lo spirito di solidarietà nei confronti della ricerca scientifica si è fatto sentire più forte

A conclusione della 29esima Maratona Telethon, che si è svolta lo scorso dicembre, il numeratore di Castelbuono ha fermato la sua corsa su un altro risultato record:

10 mila 071 euro (10.071,00)

E’, dunque, un atto dovuto, oltre che sentito, il più vivo ringraziamento, espresso nei confronti di quanti si sono attivati con notevole spirito di sacrificio, abnegazione ed entusiasmo, permettendo il ripetersi di un’esperienza di grande sensibilità umana.

A nome di Fondazione Telethon che mi pregio di rappresentare dico:

grazie grazie grazie Castelbuono.

Con grande orgoglio insieme a Luca Cordero di Montezemolo, nostro instacabile Presidente e alle amiche preziose collaboratrici Maria Madonia, Laura Antista, Francesca Mazzola, Marienza Cicero, l’Assessore Anna Lisa Cusimano e con tutti i sostenitori, vicini e lontani, desidero condividere questo risultato, ottenuto in un momento estremamente difficile, che rispecchia in pieno la fiducia che i Castelbuonesi e tanti amici madoniti hanno per Telethon.

Della suddetta somma, 3.230 euro sono stati raccolti dagli alunni e dagli insegnanti dell’Istituto Comprensivo F.sco Minà Palumbo Castelbuono e Isnello di ogni ordine e grado, dai più piccini ai più grandi. La cerimonia di consegna delle donazioni, a causa dell’emergenza epidemiologica, si è svolta in forma simbolica e a nome di tutti i componenti dell’Istituto, alla presenza della prof.ssa Maricetta Prisinzano e di un alunno dell’indirizzo musicale che dopo la consegna delle donazioni, si è esibito alla pianola regalandoci delicate note di solidarietà.

Un grazie pertanto giunge alla Dirigente dell’Istituto prof.ssa F.sca Barberi, che ha accolto senza esitare l’invito di Fondazione Telethon, al prof. V.zo Meli per l’assoluta determinazione e alla grintosa prof.ssa Maricetta Prisinzano, a tutti gli alunni, ai genitori, ai docenti e a tutto il personale per la collaborazione.

Un ringraziamento a parte giunge agli alunni che frequentano la Scuola Elementare e Media di Isnello che coordinati dalla prof.ssa Anna Castiglia e da un gruppo di laboriose mamme hanno organizzato nei giorni precedenti al Telethon una loro maratona di raccolta: il Mercatino della Solidarietà “Insieme per Telethon”, che ha visto il coinvolgimento dell’intera comunità isnellese.

Anche quest’anno Telethon è salito in quota dritto a 1100 slm, per incontrare generosità madonita, espressione geracese e unità d’intenti degli amici del Circolo dell’Amicizia, a favore della ricerca scientifica. Un assegno dell’importo di 1205 euro è stato donato dagli amici del circolo e da altri sostenitori. Desidero ringraziare di vero cuore le amiche: Anna Carapezza che ha seguito tutte le operazione di raccolta fondi e consegna cuori e Graziella Neglia per la disponibilità oltre misura. Un grazie stracolmo di affetto e stima al prof . Stefano Neglia e al sig. G.nni Carapezza, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Circolo dell’Amicizia di Geraci Siculo.

Tra i compagni di viaggio della maratona abbiamo potuto contare anche sul contributo del personale del laboratorio di pasticceria, bar e staff vendita, dell’azienda Fiasconaro, che non si sottrae mai al richiamo di Telethon, con tantiiii cuori aperti. A tutti loro giunge il ringraziamento di Fondazione Telethon.

Al traguardo dell’edizione 2021, per un rush finale a sorpresa, abbiamo trovato una donazione dell’importo di 446 euro, realizzato durante la Tombola Natalizia di beneficienza “Divertiamoci aiutando”, organizzata dagli alunni dell’Istituto Superiore Luigi Failla Tedaldi, che ha sortito un grande coinvolgimento anche da parte dei docenti e del personale tutto. Un sentito ringraziamento giunge al Preside prof. Alberto Celestri, agli alunni, ai docenti e al personale tutto, per aver contribuito a scrivere un’ennesima pagina di civiltà.

Un grazie di cuore va a Mario Spallino che ci ha sopportate e supportate nella lunga maratona all’interno della prestigiosa location del Centro Sud, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale e dal Centro Polis. Pertanto un grazie al Sindaco, al Direttore e al Presidente del Centro Polis.

E grazie a Vincenzo Di Stefano per gli scatti fotografici a titolo gratuito, che andranno ad arricchire il dossier di Telethon Castelbuono.

… Telethon Castelbuono … una storia che inizia nel lontano 1992 …

Il nostro impegno non può finire come diceva la sig.ra Susanna Agnelli, fino a quando non sarà posta la parola “cura” su ogni malattia. E noi della squadra Telethon Castelbuono ci mettiamo il cuore, la passione e la determinazione.

L’uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa.

Grazie di cuore a tutti

La Responsabile

Mariella Pitingaro