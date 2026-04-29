Maria Anna Martorana ✞ 29 aprile 2026

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- Il 3 maggio Comizio: “Ogni Sindaco merita la comunità che… Ma quali villeggianti •I villeggianti estivi ormai non vengono più. I tantissimi villini che li ospitavano nella…
- Il 3 maggio Comizio: “Ogni Sindaco merita la comunità che… E' fuori come un balcone •Se la proposizione "ogni sindaco merita la comunità che amministra" è una verità assoluta…
- Democratici per Castelbuono. Servizi e programmazione in … Massimo Genchi •Quando a parlare di democrazia, di dignità, di rispetto delle istituzioni e delle persone…
- Democratici per Castelbuono. Servizi e programmazione in … Si è rotta la macchinetta •Potete scrivere quello che volete, per fortuna la diretta web o la sua registrazione most…
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