Maria Antonietta & Colombre illuminano la scena a piazza Castello per la serata musicale “Da Sanremo… a Castelbuono”

In apertura della terza serata del Castelbuono AttrazioneLive Festival, gli apprezzati artisti locali del gruppo Venos Live Band

Dopo la presentazione dei primi due appuntamenti, in programma con Mario Incudine, con “Parlami d’Amore” all’alba di martedì 11, e Gianfranco Jannuzzo, con “Recital la sera del 12 agosto, ecco il terzo appuntamento del Castelbuono AttrazioneLive Festival.

Reduci della 76esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano “La felicità e basta”, Maria Antonietta & Colombre tra le date del loro tour estivo nei principali festival italiani, hanno scelto anche di esibirsi alla rassegna castelbuonese. Giovedì 13 agosto saranno star della serata musicale “Da Sanremo… a Castelbuono”.

Hanno partecipato per la prima volta alla rassegna sanremese tra i big in gara con la canzone che ribalta l’idea della felicità come conquista, merito o premio da guadagnare. Il brano si presenta come un atto di rivendicazione emotiva e civile: la felicità come diritto naturale, semplicemente perché si è vivi. Una dichiarazione poetica e politica nel senso più umano del termine, che invita a riprendersi ciò che spetta senza competizione, senza colpa e senza paura. Questo e tanto altra buona musica e belle canzoni saranno di scena sul palco di piazza Castello a Castelbuono.

La partecipazione al Festival ha rappresentato per i due artisti non un punto di arrivo, ma una nuova tappa condivisa: un momento simbolico in cui due identità forti, con un lungo percorso da solisti, hanno scelto di raccontarsi come una sola voce. Compagni di vita da quindici anni: dal primo incontro, avvenuto nella hall di un hotel sulla riviera tra karaoke e mare, fino al palco dell’Ariston, una storia che li rende piacevolmente coppia nella vita e nell’arte.

Maria Antonietta, nome d’arte di Letizia Cesarini, è una cantautrice e scrittrice nata a Pesaro, con all’attivo quattro album solisti, un libro di poesie e racconti e un intenso percorso dal vivo tra concerti, reading e tour in Italia e in Europa. Esordisce nel 2012 con l’album Maria Antonietta, prodotto da Dario Brunori. Partecipa al Festival di Sanremo come ospite di Levante insieme a Francesca Michielin. Nel 2025 pubblica Luna di miele, album scritto a quattro mani con Colombre, e nel 2026 debutta in gara tra i Big con La felicità e basta.

Colombre, nome d’arte di Giovanni Imparato, esordisce nel 2017 con Pulviscolo, candidato al Premio Tenco, vincendo il premio “Super Mei Circus” come miglior artista indipendente dell’anno. Cantautore, autore, musicista e produttore, ha all’attivo 3 dischi e tanti concerti in Italia e in Europa. Collabora con Chiello, IOSONOUNCANE, Calcutta, Alan Sorrenti, Franco126, Coez, Ceri, Pepite e altri. Produce, tra gli altri, il disco d’esordio Oceano paradiso di Chiello (platino) e co-produce per artisti come Coez, Ariete, BNKR44 e Irbis. Nel 2025 pubblica Luna di miele, album scritto a quattro mani con Maria Antonietta. Nel 2026 debutta in gara tra i big al Festival di Sanremo insieme a Maria Antonietta con La felicità e basta.

Nella stessa serata si esibiranno i Venos Live Band, gruppo locale formato da Giuseppe Barreca, al piano, Giuseppe Vranca, tromba, Marcangelo Musotto, batteria, Corrado Amato, basso, che suoneranno a contorno della stupenda voce solista di Manuela Cicero. Il gruppo, di recente composizione, aprirà il concerto con atmosfere soul unite a vibrazioni pop di musica italiana, proponendo un viaggio musicale raffinato e coinvolgente. Attraverso arrangiamenti rielaborati in chiave personale, viaggeranno omaggiando anche l’importante kermesse mondiale musicale, con brani che hanno avuto successo al Festival di Sanremo.

Appuntamento a piazza Castello, giovedì 13 agosto con inizio alle ore 21,30, con i Venos Live Band e Maria Antonietta & Colombre. Saranno i protagonisti con la loro musica d’élite sul tema “Da Sanremo… a Castelbuono”.