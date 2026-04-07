Maria Antonietta Di Pasquale ✞ 7 aprile 2026

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- Democratici per Castelbuono. Le dimissioni farlocche dell… Memoria di ferro •Chi oggi scrive di paralisi del consiglio comunale, sono le stesse persone che durante la…
- L’egocentrosinistrismo di certi sedicenti Democratici Patrizia Dad'dario •Pardon, davvero sciccosa
- L’egocentrosinistrismo di certi sedicenti Democratici Patrizia Dad'dario •Una risposta davvero scoccosa. La verità però fa male.
- Democratici per Castelbuono. Le dimissioni farlocche dell… Totò •Strano, "ex consigliere Prisinzano" è ripetuto sistematicamente. Mi ricordo che un'altra …
- L’egocentrosinistrismo di certi sedicenti Democratici Qualunquista •Dettagliato resoconto storico, complimenti prof. Genchi.
- L’egocentrosinistrismo di certi sedicenti Democratici Salvo •Sentivamo tanto la mancanza di un sermone pasquale. Bravissimo
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