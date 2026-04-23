Maria Concetta Di Natale, Presidente della Fondazione Sicilia: “CIVICA BENEMERENZA” Comune di Castelbuono

Il Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, a nome dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale di Castelbuono, ha conferito nel pomeriggio di domenica scorsa nell’Aula consiliare Vincenzo Carollo la “Civica Benemerenza” alla prof.ssa Maria Concetta Di Natale”, Presidente della Fondazione Sicilia.

La Prof. Maria Concetta Di Natale è una figura di alto profilo nel panorama accademico e culturale italiano, con una consolidata esperienza nel campo della Storia dell’Arte, dei Beni Culturali e della valorizzazione del patrimonio artistico.

Molto attiva negli anni nel territorio madonita, ha organizzato diverse mostre nei vari Comuni; in particolare a Geraci ha curato il tesoro della Chiesa Madre ricevendo la” Cittadinanza Onoraria”.

La “Civica Benemerenza” è un riconoscimento che intende premiare l’importanza dell’attività di ricerca con gli studi condotti negli anni sulla Storia dell’Arte di Castelbuono e della famiglia dei Ventimiglia. Attenzione che la Prof.ssa Di Natale ha sempre riservato a Castelbuono e alla sua storia e particolarmente al patrimonio artistico studiandolo e rendendolo fruibile a tutti con magnifiche pubblicazioni.

Il suo contributo ha permesso di valorizzare l’immenso patrimonio liturgico di ori, argenti e arredi dedicati a Sant’Anna, dai tempi del Marchesato e poi Principato dei Ventimiglia ai giorni nostri, così come il Tesoro della Matrice Nuova.

Hanno partecipato a questo evento, oltre ad un pubblico molto partecipativo:

Il dott. Vincenzo Cucco, Presidente dell’A.P.S. Fotoriflettendo, che ha ripercorso la carriera e la figura professionale della Prof.ssa Di Natale.

La prof.ssa Laura Barreca, Direttore del Museo Civico, che ha illustrato le collaborazioni culturali tra il Museo Civico e le Istituzioni in cui la Prof.ssa Di Natale opera.

L’ing. Adriana Scancarello testimone dell’impegno della Prof.ssa Di Natale all’interno del Museo Civico e nella Comunità di Castelbuono;

La prof.ssa Maria Concetta Di Natale, emozionata e grata, ha ringraziato la comunità castelbuonese per questo graditissimo e inaspettato riconoscimento.

Ha concluso l’incontro il Sindaco, Mario Cicero che ha consegnato la pergamena della “Civica Benemerenza” leggendone le motivazioni .

La Prof.ssa Marienza Puccia, Presidente del Museo Civico ha moderato l’incontro relazionando anche sulle qualità professionali della Prof.ssa Maria Concetta Di Natale.

Nota: reportage fotografico del fotografo Vincenzo Vigneri.