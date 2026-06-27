Maria Mercanti ✞ 27 giugno 2026

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Castelbuono attraverso la voce di coloro che vivevano la …
Nimicu da cuntintizza •Come appunto è diventato Castelbuono
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Studente Fuori Sede •senza politica pignata non se ne mette nei paesi sottosviluppati
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Stabat mater •Non si arrende. Domani ritenta cercando l'abbraccio con la chiesa. D'altra parte bisogna …
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Giuseppe •"... Castelbuono ha vissuto una vita politica così intensa; mai come allora essa è stata …
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Massimo Genchi •Giuseppe, il suo bell'intervento merita una riflessione. E' vero che la società sfilaccia…
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Post-2000 •Nonostante sia nato dopo il 2000, ho sempre avuto il desiderio di appartenere alla genera…
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