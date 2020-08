Marianna è a Houston per le cure. Occorre ancora uno sforzo da parte di tutti

Pubblichiamo in basso l’aggiornamento che il marito di Marianna, Rosario Maria Raimondo, ha pubblicato sul portale di raccolta fondi GoFundMe. Al momento Marianna si trova a Houston e gli esami diagnostici hanno evidenziato una progressione della malattia, determinando l’aumento del numero di terapie necessarie e prolungando il periodo di permanenza negli Stati Uniti. Questo imprevisto ha fatto aumentare di molto il costo delle cure necessarie. Dunque è richiesto ancora uno sforzo da parte di tutti noi. In basso l’aggiornamento di Rosario Maria Raimondo:

Gli ultimi esami diagnostici effettuati a Houston hanno mostrato una progressione della malattia per cui si sta parlando di restare qui per più di sei settimane e di fare NON un ciclo ma DUE cicli di terapia abbinati ad una radioterapia specifica. Ovviamente tutto ciò ha un costo superiore a quello preventivato, del resto questo peggioramento non era previsto né prevedibile, per cui ci troviamo ad aumentare il budget della raccolta fondi portandolo da 160 Mila euro a 400mila euro!

Sperando che tutto ciò sia sufficiente. Mi rendo conto di quanto sia alto l’importo che spero di raggiungere ma questo mi hanno detto ed una volta che siamo arrivati fino a qui .. vorremo riuscire ad affidarci a questi specialisti. Ognuno di voi faccia quel che può. Io comunque vi ringrazio per quello che avete già fatto. Vi abbraccio e vi chiedo di pregare per me.❤️❤️