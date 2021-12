Mario Cicero all’ANSA: Casa disabili lager, la comunità è sotto shock

CASTELBUONO, 17 DIC – [ANSA] “La mia comunità è sotto shock per quello che abbiamo visto e letto questa mattina. Questi ragazzi assistiti dalla struttura Suor Rosina La Grua erano figli, amici nostri. Il pomeriggio venivano in paese, Si sedevano nei bar e stavano con noi. L’accoglienza e l’integrazione lavorativa è sempre stato un vanto per noi”.

Così il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero. “L’integrazione dei disabili nel mio comune è stato sempre un punto importante dell’attività amministrativa – aggiunge il sindaco – Abbiamo realizzato tante attività nel mondo del lavoro. Ancora ieri portavo ad esempio il lavoro svolto verso i disabili.

Siamo molto amareggiati per quanto è successo. Se dovessero essere accertati gli episodi di violenza subiti dai disabili ospiti dalla struttura, dovrò tutelare l’immagine del mio comune. Ancora non so in che modo, ma qualche cosa dovrò fare. Non è accettabile che possano succedere queste cose in strutture che devono assistere e rendere dignitosa la vita dei pazienti”. (ANSA).