Mario Cicero confermato a Palermo Presidente Uncem Sicilia

Il Congresso regionale UNCEM Sicilia, riunitasi giorno 1°dicembre a Palazzo dei Normanni a Palermo, ha confermato Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono, alla presidenza della stessa.

Il Presidente Nazionale Marco Bussone, presente al congresso, ha dichiarato”Sono contento della conferma di Cicero e del nuovo gruppo. Questa scelta potrà finalmente risvegliare politiche rimaste assopite per le montagne e gli enti locali. Serve uno scatto decisivo”.

L’apertura dei lavori è stata accompagnata da una lettera inviata da Sua Eccellenza il Vescovo di Cefalù, che ha richiamato la “Dottrina Sociale della Chiesa” e la centralità della dignità della persona umana.

Il Congresso ha avuto come tema centrale “Rigenerare un nuovo modello di vita, mettendo al centro l’uomo e non l’economia o la finanza”.

Nel suo intervento introduttivo, il presidente Cicero ha sottolineato il ruolo strategico dei comuni montani nello sviluppo culturale, sociale ed economico dell’isola e dell’Italia. Ha evidenziato la necessità di politiche più incisive a favore di parchi e riserve naturali, denunciando la forte disparità di risorse tra parchi nazionali e regionali: basti pensare che al Parco del Pollino vengono destinati circa 20 milioni di euro, mentre al Parco delle Madonie appena 180 mila euro.

Il Presidente ha inoltre richiamato l’urgenza di dare piena attuazione alla legge sui servizi eco sistemici, affinché i comuni montani possano ricevere un equo ristoro dalle comunità costiere e urbanizzate che beneficiano delle risorse ambientali delle montagne: acqua, legna, qualità dell’aria e biodiversità. Ha evidenziato inoltre l’attenzione sull’immenso patrimonio culturale e ambientale delle vallate siciliane, caratterizzate da monumenti naturali, alberi millenari e una biodiversità unica. Un patrimonio che si rivela sempre più attrattivo sia per cittadini stranieri sia per residenti urbani, i quali scelgono di trasferirsi nei paesi montani alla ricerca di una migliore qualità della vita e di maggiore sicurezza.

Per favorire e consolidare questo fenomeno, Cicero ha proposto che la politica regionale, nazionale ed europea assicuri ai territori montani gli stessi servizi culturali e ricreativi disponibili nelle città

teatri, piscine, cinema, palestre e spazi di aggregazione – integrandoli con una mobilità sostenibile capace di connettere i comuni fra di loro con il sistema ferroviario.

Durante il dibattito sono intervenuti:

Orlando Russo, Sindaco di Castelmola, sul ruolo dei comuni montani nell’economia siciliana; Vitale Gattuso, sindaco di Castronovo di Sicilia, sull’emergenza idrica e lo sviluppo dei territori montani; Giuseppe Minutilla, sindaco di San Mauro Castelverde, sulla valorizzazione territoriale e l’offerta turistica.

A seguire, l’Amministratore Unico di SO.SVI.MA, Alessandro Ficile, ha sottolineato il ruolo strategico delle aree interne nello sviluppo dell’isola, con un intervento puntuale evidenziando le criticità nell’attuazione delle strategie interne e proponendo soluzioni per snellire l’iter attuativo delle stesse strategie.

Il Capo di Gabinetto dell’Assessorato alle Infrastrutture e Trasporti, Angelo Pizzuto, ha illustrato gli interventi realizzati negli ultimi anni, mentre il direttore di ANCI Sicilia, Mario Alvano, ha evidenziato i ritardi e la mancata concertazione con la politica regionale.

E’ intervenuto il Presidente della Commissione Antimafia Regionale On.le Antonello Cracolici, che ha seguito il dibattito fin dall’inizio, diventando l’unico interlocutore dell’Assemblea Regionale, nonostante fossero stati invitati anche tutti i Capi Gruppo Parlamentari. Nel suo intervento ha preso spunto dagli argomenti emersi durante le quattro ore di confronto, sottolineando che la politica non possa più fingere di ignorare le potenzialità presenti nelle aree interne. Ha evidenziato la necessità di smettere di affrontare ogni questione come un’emergenza e di aprire un confronto diretto con i territori, consentendo agli stessi di rappresentare le priorità che ritengono fondamentali. Ha inoltre ribadito l’importanza di attuare tutte quelle norme che permettono di trasferire risorse e servizi ai comuni montani e alle aree interne

Il Presidente nazionale Marco Bussone, ripercorrendo i punti salienti delle quattro ore di dibattito, ha ribadito l’impegno di UNCEM a garantire una presenza costante nel confronto con il governo regionale e a rafforzare la collaborazione con ANCI Sicilia, per incidere sulle scelte dell’Assemblea regionale e nei tavoli di partenariato a Roma.

L’assemblea ha inoltre eletto il nuovo consiglio direttivo:

Pietro Polito, Sindaco di Petralia Sottana; Giuseppe Minutilla, Sindaco di San Mauro Castelverde, coordinatore provinciale; Orlando Russo, Sindaco di Castelmola; Vincenzo Amadori, Sindaco di Galati Mamertino, coordinatore provinciale di Messina; Alfio Cristaudo, sindaco di Pedara, per la provincia di Catania.

Sono stati designati anche i delegati al Congresso nazionale dell’Aquila: oltre al Presidente Cicero, parteciperanno i sindaci di San Mauro Castelverde, Il Sindaco Rocca Fiorita Concetto Orlando ,il Sindaco di Pollina Pietro Musotto e il Sindaco di Galati Mamertino VincenzoAmadori.

In chiusura dei lavori, il Presidente Cicero ha ringraziato i Sindaci e gli amministratori presenti, sottolineando il valore del confronto e della partecipazione: “Abbiamo realizzato un Congresso con quattro ore di elaborazione politica e dialogo. La Regione deve fare di più: non chiediamo elemosine, ma visioni, strategie e investimenti.

Il Presidente Bussone ha ribadito l’assurdità della situazione attuale, evidenziando come gran parte dei piani operativi regionali della programmazione europea 2021-2027 siano ancora bloccati, mentre altre regioni hanno già avviato il lavoro sul futuro 2028-2034.

UNCEM presenterà una proposta di legge dedicata alla montagna, alle foreste e agli enti locali, coinvolgendo tutti i gruppi dell’Assemblea regionale con un obiettivo preciso: avviare un’azione concreta e decisiva a favore delle comunità locali, che chiedono servizi e risposte reali.