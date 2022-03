Mario Cicero è il candidato sindaco dei Democratici per Castelbuono

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Dopo un ricco e vivace dibattito gli iscritti al movimento, con voto unanime, hanno confermato la proposta di candidatura formulata dal coordinamento politico, nel corso dell’assemblea di ieri pomeriggio al Centro Sud.

Nelle prossime settimane proseguiranno gli incontri programmatici volti a definire l’agenda politica che segnerà il futuro della comunità di Castelbuono, mentre il movimento ed il candidato Sindaco sono al lavoro per la costruzione della squadra di candidati e candidate al Consiglio comunale e degli Assessori designati, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Gli iscritti al Movimento saranno nuovamente chiamati ad approvare la lista ed il programma politico-amministrativo.

L’assemblea di ieri pomeriggio, grazie al contributo dei presenti, della presidenza e degli intervenuti, ha fatto emergere con grande forza e chiarezza i princìpi ed i valori fondanti del Movimento, dimostrando come l’unità e la condivisione di esperienze e sensibilità, anche diverse, possa essere messa a servizio del bene comune e dell’interesse generale della comunità.

Movimento Democratici per Castelbuono