Mario Cicero Pro Domo Sua: la pagina fb del comune usata come pagina personale del sindaco

(Riceviamo e pubblichiamo) – Lo dicevano i latini “Cicero pro domo sua” riferendosi all’arte del politico e oratore Cicerone di sfruttare le situazioni a vantaggio personale. Ci piacerebbe, pertanto, sapere come mai ci troviamo sul profilo fb del Comune di Castelbuono per una comunicazione in cui il Sindaco Cicero risponde alla Costituente per un comunicato pubblicato sul nostro profilo. Evidentemente quello istituzionale del Comune è ad uso e consumo della propaganda personale. Se uno vale uno, dovremmo prendere in considerazione l’opportunità di pubblicare anche noi i comunicati su quella pagina. Del resto non facciamo pure noi parte delle Istituzioni?

Andando al discorso sulle benemerenze per cui il Sindaco ha attaccato la Costituente, è doveroso chiarire che il regolamento su tali riconoscimenti, approvato in Consiglio comunale con i voti favorevoli anche della Costituente, è una cosa, la lista delle personalità da insignire è un’altra cosa. Non rimescoliamo le carte.

Il conferimento delle benemerenze si fonda su due caratteri che ci hanno trovato d’accordo: la straordinarietà e l’eccezionalità, proprio per evitare che le stesse potessero diventare ordinaria amministrazione, per giunta concentrata proprio in questo periodo di fine mandato e di vicinanza alle prossime elezioni.

Condividiamo l’idea di dare riconoscimento ai cittadini che si sono distinti per i loro meriti nei diversi campi ma questo andava fatto dall’indomani delle elezioni del 2022 e non oggi, a ridosso delle regionali e con una formula per ogni cerimonia che prevede la chiusura del sindaco con un discorso che sa di comizio, talmente ricco di temi che qualche volta ha pure dimenticato di motivare la benemerenza, di elencare anche solo un merito del soggetto insignito, in una campagna elettorale continua in cui utilizza ogni occasione come palcoscenico di se stesso senza la benché minima sobrietà.

In ogni caso, quando oggi si parla di condivisione si mente sapendo di mentire perché nel corso di un incontro il Sindaco ha condiviso solo qualche nome, gli altri sono stati comunicati con un elenco da lui stilato. D’altra parte i cittadini meritevoli sono tanti e in diversi settori, per cui al di là del carattere dell’eccezionalità che si è perso, l’altro grosso limite dell’errata prassi che il Sindaco ha messo in campo è proprio la soggettività delle scelte. Il rischio di generare ingiustizie è dietro l’angolo.

Sulle persone individuate nulla da dire, però rimane il fatto che una benemerenza a settimana, a volte anche più, rischia di diventare una barzelletta.

Sulla equiparazione con le onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica va benissimo una risata.

Costituente per la Castelbuono di domani