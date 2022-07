Martedì 2 agosto la settima edizione della “passeggiata notturna nel bosco”

Ascolta l'articolo

L’Associazione Naturalistica Francesco Minà Palumbo di Castelbuono in collaborazione con il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, l’Associazione Astrofili Isnello ed il Club per Unesco Castelbuono-Madonie organizzano, dopo due anni di fermo a causa delle misure di contenimento per la pandemia, la 7a Passeggiata notturna nel bosco. Sarà un momento per vivere il bosco sotto la volta celeste, accompagnati dal suono di note e versi. Il tutto si concluderà con un brindisi finale.