Marzia Messina rivoluziona lo spazio abitativo: Il suo ultimo progetto in evidenza sul numero di settembre di “COSE di CASA”

Con il suo ultimo progetto, presentato sul numero di settembre della rinomata rivista di design e architettura “COSE di CASA” (pdf allegato a fondo pagina), l’arch. Marzia Messina ha ripensato l’intera organizzazione dello spazio di un appartamento dismesso da tempo nel quartiere dell’Albergheria di Palermo. Soluzioni su misura che non rinunciano a dettagli ricercati e innovativi per dare carattere e unicità alla casa. Da evidenziare gli interni molto luminosi su entrambi i livelli dell’immobile, grazie alla generosa presenza di finestre, sia verso le terrazze, sia sul tetto. Attraverso ogni apertura, la calda luce siciliana irrompe e dà vita a ogni spazio. Tutti i dettagli nel pdf in fondo all’articolo.

“Le linee dei miei progetti sono come fili di cotone; gli stessi che in passato trovavo ovunque nella sartoria dai miei nonni – castelbuonesi entrambi -: li ho solo riportati su carta – l’approccio per me è lo stesso – e ancora ora segnano la mia via”. Marzia Messina

MAME è lo studio di architettura fondato da Marzia Messina nel 2005 a Palermo e dal 2020 con altra sede a Castelbuono, dopo le esperienze di Londra, Verona, Vicenza, nell’ambito della progettazione di flagship store e abitazioni.

Cura del dettaglio, uso di materie prime di qualità e attenzione alla sostenibilità ambientale sono i tre elementi che segnano i progetti a firma dello studio MAME. La chiave è la collaborazione tra progettista, committente e maestranze. Che si tratti di pensare uno spazio pubblico o privato – l’obiettivo è realizzare un luogo di condivisione.

Nel 2020 partecipa su invito al Festival di Architettura ArchiFest – Abitare il mondo altrimenti a Colle Val D’Elsa tra le “Architettrici”, progetto culturale presentato per il Bando “Festival dell’Architettura” della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT. Nel 2022 riceve una menzione al SACU di Camerino (Macerata) per “casa LLP”. Selezionato per la Supermostra22 tra 22 studi italiani di architettura, un osservatorio permanente itinerante che occupa diversi luoghi, primo tra tutti alla Casa dell’Architettura di Roma, seguiranno Tirana (Albania), Piombino (Li), Camerino.

Diverse le pubblicazioni dei suoi lavori, in ultimo, questo mese, su COSE di CASA: 105 MQ su due livelli aperti alla luce.

/www.facebook.com/mamearchitetto/

http://www.instagram.com/studiomame/

https://www.linkedin.com/in/marzia-messina-98654673/

XXXII SACU | MARZIA MESSINA | Casa su misura LLP

Marzia Messina – STUDIO MAME ARCHITETTI – Architect Palermo / Italy