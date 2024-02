Masterchef 13. Antonio Mazzola è tra i cinque finalisti

Tra eliminazioni a sorpresa, sfide in location suggestive e la pressione crescente, MasterChef 13 si avvicina al gran finale

Dopo una puntata ricca di emozioni, giovedì scorso sono stati selezionati i 5 fantastici finalisti che si contenderanno il titolo di miglior chef amatoriale d’Italia. Tra di essi c’è anche Antonio Mazzola, da Castelbuono, che con la sua tenacia, il suo talento e la sua solita determinazione ha conquistato la fiducia dei giudici, in una puntata in cui la pressione psicologica sui concorrenti è stata nettamente palpabile. In particolare l’ultima esterna, ambientata nello splendido scenario del Museo del Cinema di Torino, ha messo alla prova i concorrenti con una sfida di alta cucina.

Dunque è ora il momento di tifare, infatti Antonio si prepara ad affrontare le fasi finali dell’emozionante sfida che decreterà il vincitore di MasterChef 13.