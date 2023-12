Masterchef, il castelbuonese Antonio Mazzola emigrato in Germania entra in Masterclass: «Se vincessi Masterchef tornerei a casa con mia moglie e mia figlia»

Il concorrente, di professione geometra, è nato a Castelbuono, in provincia di Palermo, ha sposato una giovane di Collesano e con lei vive a Monaco di Baviera

«Se vincessi Masterchef tornerei a casa con mia moglie e mia figlia, parto con il pigiama la notte stessa. Vorrei che i giudici capissero che a me cucinare piace veramente molto e non mi stanca mai». Si presenta così il siciliano Antonio Mazzola, il primo dei trenta concorrenti della 13esima edizione di Masterchef Italia.

Il concorrente, di professione geometra, è nato a Castelbuono, in provincia di Palermo, ha sposato una giovane di Collesano e con lei vive e a Monaco di Baviera dove si è trasferito per lavoro. Antonio è arrivato a Masterchef con moglie e figlia che tra due mesi verrà alla luce.

I giudici dopo aver fatto gli auguri alla coppia chiedono ad Antonio qualcosa in più della sua esperienza in Germania. «Ho lasciato la Sicilia per lavoro e dopo tre anni mi ha seguito anche mia moglie». E a specifica domanda se ad Antonio piace stare in Germania, lui ha risposto: «Non tanto, mi manca il mare e la famiglia. Spero che Masterchef mi dia la possibilità di tornare a casa».

