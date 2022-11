Mauro Forghieri, il ricordo del Conservatore Michele Gargano del Museo Della Targa Florio di Collesano

Ascolta l'articolo

Addio a Mauro Forghieri, uno dei più grandi Ingegneri dell’automobilismo Mondiale e Leggendario Direttore tecnico della Ferrari dal 1961 al 1985 nell’era ruggente delle corse,ha ideato e gestito in pista le autovetture monoposto e i prototipi vincenti in tutto il mondo, dalla F1 al Mondiale Marche,protagonista in diverse edizioni della Targa Florio,in particolare, in F.1 vanno ricordati i mondiali vinti da Surtees nel 1964, da Lauda nel 1975 e nel 1977, e da Scheckter nel 1979, gli ultimi tre col leggendario motore 12 cilindri piatto,e vincendo N.7 Titoli Construttori.In seguito lo stesso Forghieri, lasciata la Casa del Cavallino Rampante, ha lavorato anche per Lamborghini, Bugatti e Oral Engineering.

Il ricordo commosso e indelebile del Conservatore Michele Gargano risale all’Agosto del 2014 al Museo della Targa Florio di Collesano,Forghieri nella qualità di ospite d’onore presenziava ad una manifestazione in ricordo di mio Padre”Dedicato a… Giacinto Gargano” Fondatore e past-Conservatore del Museo.Con Mauro Forghieri va via un personaggio di alto profilo sportivo nella storia della Ferrari e dell’automobilismo mondiale, una figura carismatica versatile e sempre disponibile.Il GDG del Museo della Targa Florio e la comunità di Collesano, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio alla famiglia ad imperituro ricordo.