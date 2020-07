Maxi assembramento in piazza Castello durante la benedizione di Sant’Anna, scoppia la polemica sui social

Sui social si è scatenato un ampio dibattito con annesse polemiche riguardo alcune foto di piazza Castello durante la benedizione di Sant’Anna del 27 luglio.

La foto o le foto mostrano la piazza piena zeppa di gente senza alcun tipo di distanziamento sociale in barba alla prescrizioni anti Covid, tuttavia alcuni commentatori hanno avanzato il dubbio che gli scatti si riferissero agli anni passati ma, in realtà, effettivamente quello che alleghiamo qui è di certo del 2020.

Il notevole assembramento sembrerebbe stato causato, come ripetono diversi commentatori, per via di uno degli accessi alla piazza che non era controllato, mentre chi proveniva da via Sant’Anna è stato fatto passare dagli addetti solo se munito di mascherina.

Effettivamente,, una volta in piazza la gente si è trovata ammassata senza alcun tipo di limitazione di capienza e di distanziamento che invece devono essere mantenuti con precise indicazioni secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Scrive una Castelbuonese che vive all’estero:

“Se la gente amasse veramente la nostra terra ed il nostro popolo eviterebbe, proprio in questo periodo, gli affollamenti. E poi, un anno senza festeggiamenti sarebbe stata la morte?!?!”

E ancora un’altra concittadina:

“Mi permetto solo di dire che, nel rispetto della tragedia che ha colpito il mondo intero, questo spettacolo è pietoso. Nulla da festeggiare, nulla! Doveva essere organizzato solo l’aspetto religioso con molta attenzione e sobrietà.”

La questione è stata sollevata anche in un video dal capogruppo Tumminello che sotto riproponiamo.