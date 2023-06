Medaglia d’oro per l’Ippoclub Cefalù al campionato regionale salto a ostacoli 2023

Un primo posto e ottimi piazzamenti per l’Ippo Club Cefalù in gara al Campionato Regionale di Salto a Ostacoli 2023 presso il Centro ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo. Tre giorni impegnativi per cavalieri e amazzoni che hanno gareggiato nei tre giorni di campionato. Sul gradino più alto Fiammetta Profeta ,in sella a Sally, che si è aggiudicata la medaglia d’oro per la categoria LP 70 A. La giovane allieva di 11 anni ha inoltre conquistato in seconda giornata il primo posto nella gara a tempo “barrage”.

Coordinati dall’istruttore Emanuele Coco si sono distinti Elena Cascio, in sella a Lisetta, che ha ottenuto un ottimo terzo posto nella categoria LB 80, Filippo Serio che ha regalato grandi emozioni in sella alla splendida Lady Beta del Coco ed infine Elisa Restivo in sella a SO Frankie. In occasione dell’evento “Cavalli sotto le stelle” tenutosi nel Parco Archeologico di Segesta organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri sono stati conferiti diversi riconoscimenti. Il Comitato Regionale, nella stessa serata, ha nominato e premiato Emanuele Coco che si è distinto negli anni oltre che come istruttore anche come allevatore di splendidi cavalli di alta genealogia.

L’Ippo Club Cefalù nello stesso fine settimana era presente, con una parte delle allieve al Club Ippico Monzese per la coppa delle regioni 2023. Le allieve dell’istruttrice Alice Paganello hanno conquistato il podio nella disciplina del volteggio a cavallo. Ancora una volta l’IPPO CLUB CEFALU’ si contraddistingue, nel panorama sportivo cefaludese, per l’alta preparazione e professionalità. I nostri complimenti agli istruttori Emanuele Coco, Filippo Serio ed Alice Paganello e naturalmente a tutti gli allievi.

foto di Enzo Cascio