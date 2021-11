Memorial Loreto Perrini | E’ stata la festa del Maestro

È stata la festa del Maestro, è stata la festa della sua arte, è stata la festa di tutte quelle belle cose che ha creato. Ricordi, testimonianze e un ricco programma di brani originali ed elaborazioni hanno guidato dolcemente gli spettatori nel mondo del Maestro Perrini ricco di mille sfaccettature, quelle stesse sfaccettature che lo rendono un compositore a tutto tondo proprio per la sua arte innata e per ciò che ha ricevuto dai suoi fantastici maestri che lo hanno forgiato in maniera eccellente.

Sono stati due giorni particolarmente intensi e non possiamo fare a meno di ringraziare coloro che hanno contribuito a rendere tutto così bello.

Un grande grazie all’ Associazione Musicale “G. Verdi” – Banda Musicale “Loreto Perrini” di Castelbuono che ha ideato ed organizzato l’evento in maniera impeccabile.

L’affetto e la professionalità del Presidente della banda Cettina Di Pasquale, del Maestro Enzo Toscano e di tutti i “bandisti” sono stati fondamentali per l’ottima riuscita dei concerti.

Grazie agli allievi dell’Accademia Primo Spazio e a tutti i Maestri che si sono esibiti nel corso delle due serate.

Un grazie di cuore al soprano Giorgia Ferrara, al pianista Eckart Winter e all’attrice Stefania Sperandeo nell’esecuzione dell’Angelus che con le loro voci hanno trasmesso tenere emozioni.

Abbiamo vissuto un vero e proprio viaggio nel tempo a cui hanno contribuito Santino Leta, Roberto Minutella, Enza Maimone e le “ragazze” della Coralbanda. Grazie, grazie di cuore per la vostra disponibilità e per le grandi emozioni che ci avete regalato.

Grazie al Comune di Castelbuono per aver patrocinato l’evento e al Centro Polis per aver messo a disposizione i locali del Cine Teatro Astra.

Grazie ad Anbima Sicilia.

Un grazie particolare, di cuore, a Giuseppe Cucco per le riprese e per i video. La maestria e il suo affetto sono stati fondamentali.

Grazie al giornalista e amico Rosario Mazzola per aver magistralmente guidato le due serate.

Grazie a Francesco Licciardi per averci omaggiato una sua bellissima opera.

Un grazie alla Protezione Civile Associazione AVY di Castelbuono, service Giovanni e Antonio Castiglia audio e luci, Punto Verde di Nicola Failla fioristi dal 1980 a Castelbuono, Wedding Planner & Event Luciana, Musica e Arte di Giuseppe Barreca.

E infine, caro pubblico, grazie per aver vissuto con noi le intense emozioni di questo “viaggio”… un viaggio che speriamo non sia solo nel passato ma anche nel presente e perché no anche nel futuro.

Alla prossima. Studio musicale PERRINI