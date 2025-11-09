Mensa scolastica: una pagina nera nella democrazia castelbuonese. Comizio della Costituente domenica 9 novembre 2025

(Riceviamo e pubblichiamo) – Care concittadine e cari concittadini, la Costituente torna in piazza con i suoi consiglieri, per parlare del servizio di refezione scolastica e della pagina nera per la Democrazia scritta dalla maggioranza nell’ultimo Consiglio comunale.

Dal momento che la discussione pubblica di un problema che affligge molte famiglie di Castelbuono è stata impedita nel luogo deputato per eccellenza, ci riappropriamo di uno spazio pubblico, la piazza, per molto tempo centro della vita sociale e politica delle comunità. Parleremo della gestione del servizio mensa e di come questa determini il risultano scadente che poi arriva agli utenti e di quanto siano fondati i timori dei genitori per la salute dei propri figli.

Ci vediamo domani alle 19 in piazza Margherita per riportare la politica alla sua vera vocazione: occuparsi dei bisogni della gente.