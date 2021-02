Mentre il mondo parla di noi il sindaco sempre tace

Una delle caratteristiche del sindaco Cicero che abbiamo imparato a riconoscergli nella sua lunga carriera politica è senz’altro la capacità di spendere un giudizio su qualsiasi argomento locale, regionale, nazionale e mondiale.

La modalità è nota, il suo sforzo mediatico è finalizzato al “pur di far parlare e attirare l’attenzione su di sé” quando soprattutto l’argomento non lo riguarda oppure vi è il rischio di uno scontro con l’Unione dei Comuni Madoniti ovvero di una rivolta dei commercianti di Castelbuono per le ordinanze sui tamponi poi sospese dal TAR.

Adesso che il mondo sta parlando del nostro teatro, il sindaco sta muto, zitto, non parla e non scrive.

Come direbbe Vasco Rossi, il sindaco ha perso le parole e di questo qualcuno potrebbe anche rallegrarsene se non ci fosse il serio rischio di perdere al contempo un teatro.

Ma di una cosa il sindaco può ritenersi soddisfatto, con il suo deciso procedere verso uno spazio polifunzionale è riuscito nell’intento di attirare l’attenzione delle più illustri personalità del teatro sulla questione Le Fontanelle.

Per questa volta, il sindaco potrà vedere il mondo che ci guarda ma seduto in panchina, sperando che occupi il suo tempo meditando sui suoi errori.

