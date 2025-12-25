Messaggio di Auguri ai Cittadini del Parco delle Madonie Unesco Global Geopark dal Presidente Giuseppe Ferrarello
Messaggio di Auguri ai Cittadini del Parco Madonie Unesco Global Geopark di Giuseppe Ferrarello, Presidente dell’Ente Parco delle Madonie
a nome dell’Ente che rappresento,
Il mio primo augurio, all’inizio di questo mandato che mi vede alla guida dell’Ente Parco delle Madonie, è rivolto a tutte voi cittadine e cittadini delle nostre amatissime Madonie, e a quanti questo straordinario territorio lo vivono e custodiscono con amore e passione.
Il Natale, tempo di speranza e di rinnovata fiducia, è un tempo privilegiato che invita a riscoprire il valore vero dei legami, il senso di comunità e di responsabilità condivisa verso un patrimonio naturale, culturale e umano che il mondo intero ci riconosce.
In questo tempo forte del Natale, desidero rivolgere un cordiale e sentito Augurio a tutte le realtà istituzionali, civili, religiose, sociali, culturali ed educative del nostro territorio.
Il mio Augurio a quanti operano nei diversi ambiti del servizio pubblico, dell’associazionismo, del volontariato e a tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono al bene comune del nostro territorio.
A nome dell’Ente Parco delle Madonie, rivolgo a tutti voi l’Augurio di un Natale sereno e di un anno nuovo ricco di salute e pace.
Infine i miei più cordiali e sentiti Auguri a chi, per vari motivi, per queste festività sarà lontano dalle nostre comunità.
Buon Natale a Tutti
“Che il nuovo anno apra porte di opportunità e di gioia”
Con viva cordialità
Giuseppe Ferrarello
Presidente
Ente Parco delle Madonie
Geopark UNESCO
Caricamento articoli correlati...