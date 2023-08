MGM 2023 day 10 e 11

MGM 2023 day 10



Siamo entrati nella fase decisiva del torneo, nel femminile l’ottimo cammino dell’unica portacolori di casa, Castiglia si ferma ai quarti finale per mano della Cinà di Palermo, la tennista di casa esce a testa altissima dal torneo portando l’avversaria, una delle candidate alla vittoria finale, al tie break.

Nell’altro quarto di finale femminile il derby di Gangi và alla Salerno che vince su Castagna al termine di un match ben giocato da entrambe.

Nel tabellone maschile l’altro derby di Gangi lo vince Glorioso sul giovanissimo Di Stefano che si arrende ma al termine di una bellissima e combattuta partita dove la maggior esperienza e fisicità di Glorioso ha fatto la differenza. Si interrompe ai quarti anche il cammino del tennista di casa Barreca per mano di Caratozzolo che continua a stupire con prestazioni di altissimo livello.

Il menù di oggi prevede l’ottavo di finale tra Scialabba di Campofelice e Salerno di Gangi alle 10 del mattino; a partire dalle 15:30 il quarto tra il portacolori di casa Cicero Mario e Guzzio di Campofelice; a seguire la semifinale femminile tra Pistolesi di Lascari e Cinà di Palermo. Al termine si giocherà il quarto tra mitra e glorioso e infine l’ultimo match di giornata vede Caratozzolo di termini contro la testa di serie numero 1 Gattuccio di Palermo.

MGM day 11

Fulvia Pistolesi del tennis friends di Bagheria è la prima finalista del torneo femminile dopo la vittoria contro la giovane Cinà di Palermo al termine di un match che ha visto grande battaglia sopratutto nel primo set. Salerno di gangi ha la meglio su Scialabba di Campofelice nell’ottavo di finale giocato al mattino. L’impresa del giorno è però del portacolori di casa Mario Cicero che vince contro il forte Guzzio di Campofelice con una partita intensa e giocata molto bene dal giocatore di Castelbuono che migliora partita dopo partita. Vince anche la testa di serie numero 2 Mitra su Glorioso per una semifinale tutta Castelbuonese. Interrotto per pioggia invece il quarto di finale tra Gattuccio e Caratozzolo col punteggio di 6/3-1/2 per la testa di serie numero 1 del torneo. Oggi alle 15:30 l’ultimo quarto di finale tra Salerno del TC Gangi e Bonanno di Campofelice, mentre a seguire si concluderà il match interrotto ieri per pioggia.