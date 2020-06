Michele Macaluso – presidente e legale rappresentante del canile di Isnello – ha deciso di querelare il presidente associazione I Delfini

Il canile è stato oggetto di una querelle pubblica riguardante il Comune di Castelbuono e il Partito Animalista Europeo, da qui le affermazioni ritenute diffamatorie rese dal legale rappresentante dell’associazione I Delfini distaccamento di Castelbuono Mirco Francioso e sottolineate in questo comunicato:

Nella mia qualità di titolare della ditta Macaluso Michele, gestore del Rifugio Sanitario e per il Ricovero di Isnello e Petralia Sottana, con riferimento alle dichiarazioni rese dal LRPT dell’Associazione di cui in oggetto mi corre l’obbligo di precisare e significare quanto segue.

Le gravi offese arrecate in quel comunicato non possono lasciare indifferente nessuno, e proprio per tutelare il buon nome della ditta che rappresento si esperiranno nelle opportune sedi tutte le azioni opportune, a tutela del buon nome della stessa nei confronti degli autori delle espressioni diffamatorie e di chiunque abbia pensato di nascondersi dietro gli stessi.

Buon nome costruito nel corso degli anni e con un lavoro serio, che ha sempre avuto come stella polare la tutela del benessere animale, motivo per il quale sono decine i Comuni convenzionati con le strutture che rappresento.

I tentativi – bassi – di speculazione sono quindi non solo ridicoli, ma del tutto smentiti dai fatti e dall’impegno serio ed onesto portato sin qui avanti, e che ci farà proseguire il nostro lavoro con lo stesso identico spirito di lavoro e sacrificio che da sempre ci appartiene.

Si aggiunge dunque un altro capitolo giudiziario sulla questione, oltre la la diffida legale del Partito Animalista Europeo finalizzata a fare chiarezza sulla gestione dei cani randagi a Castelbuono destinati adesso al canile di Trabia e non più di Isnello e contestuale approfondimento sui rimborsi spesa ottenuti dall’Associazione I Delfini dal Comune di Castelbuono.

Al riguardo, non era mancato l’appoggio del sindaco all’associazione animalista rappresentata da Mirco Francioso che, qualche giorno fa, su Facebook scriveva:

Questa attività insieme a tante altre, per tutelare la salute e molte volte la vita dei cani, è quello che fanno e hanno fatto i soci dell’associazione i Delfini. Noi li ringraziamo, consapevoli che con il loro contributo, la nostra comunità, ha fatto della lotta al randagismo un impegno prioritario, trasformando i nostri amici a quattro zampe, non più una rendita economica, ma trattati come essere viventi, che devono trovare le migliori condizioni ambientali per poter vivere. Questo abbiamo fatto in questi anni. Toccando consolidati interessi, noi abbiamo un obiettivo, il benessere degli animali, la gestione oculata delle risorse comunali. Noi oltre a dare e ricevere affetto dai cani, abbiamo la fortuna di essere circondati dell’affetto di tanti cittadini, infatti, nelle nostre macchine a farci compagnia non troverete solo cani. Questi obiettivi abbiamo nelle nostre priorità, grazie ai soci dei Delfini, grazie a tanti cittadini, siamo sicuri di raggiungere.