Miglioramento reti smartline e integrys. Nella notte interruzione momentanea del servizio

Si informa la cittadinanza che stanotte a partire dalle ore 1:00 le società smartline e integrys cesseranno di prestare il servizio per qualche ora.

Tutto ciò al fine di migliorare le prestazioni future visto il numeroso passaggio di dati che sta avvenendo in questo periodo di quarantena. L’azienda ci chiede di darne comunicazione ai cittadini e si scusa per questo disservizio.

Il lavoro di miglioramento che avverrà stanotte,servirà ad aumentare le prestazioni già da domattina e ad evitare eventuali Crashdown.

Mediacom

Di Pinsino Vincenzo