M’illumino di Universo al GAL Hassin

M’illumino di Meno. Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Una campagna di Rai Radio2 – Caterpillar

La Fondazione GAL Hassin sostiene la campagna di Rai Radio 2 – Caterpillar Mi illumino di Meno: 16 e 17 febbraio 2026 con le scuole attraverso le attività didattiche programmate; sabato 21 febbraio con il pubblico e le attività standard al pomeriggio.

M’illumino di Meno. M’Illumino di Universo.

Nell’ottobre 2021 il GAL Hassin ha ricevuto il Certificato di Starlight Stellar Park assegnato dalla Fundación Starlight dell’Istituto de Astrofísica de Canarias. Starlight Stellar Park è riconosciuto dall’International Astronomical Union (IAU), dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) e certifica la qualità eccellente di un sito in termini di basso inquinamento luminoso, di ricchezza naturalistica e presenza di risorse e infrastrutture per il turismo, la divulgazione scientifica e l’osservazione del cielo notturno.

Spesso ci dimentichiamo del cielo stellato che rappresenta una parte della natura che ci circonda e che sta sopra di noi. Anche il cielo è parte della natura. Così, il cielo delle Madonie è un elemento del patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e scientifico.

Inoltre, l’osservazione del cielo incoraggia lo star tourism o astroturismo, una forma di turismo sostenibile e responsabile che combina l’osservazione del cielo notturno, la divulgazione e le attività di svago legate all’astronomia.

Partecipa anche tu all’evento nazionale M’Illumino di Meno – La festa del rispetto per l’ambiente e dello slancio verso un futuro sostenibile assieme al GAL Hassin e a Rai Radio 2 – Caterpillar, per compiere un gesto di risparmio o di efficienza energetica.

Spegni le luci. Illumina il tuo cielo. Illumina il tuo universo.

Il 16 febbraio 2026 la Fondazione GAL Hassin partecipa all’evento con lo spegnimento delle luci e, soprattutto, promuovendo la riduzione degli sprechi e ottimizzando le risorse adottando stili di vita più sostenibili.

Le nostre attività didattiche dedicate a questo evento si sviluppano al mattino del 16 e del 17 febbraio per le scuole che hanno già prenotato la visita al GAL Hassin.

Per il pubblico, le nostre attività dedicate alla Giornata Nazionale del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili è in programma per sabato pomeriggio 21 febbraio 2026 ore 15.30 con biglietto standard.

Prenota la tua visita: Biglietto – Prenotazioni e poi vai nella sezione del Biglietto Standard Gennaio – Giugno – https://galhassin.it/prodotto/biglietto-standard-gennaio-giugno/ . Ingresso dal cancello pedonale a partire dalle ore 15.00. Visita guidata della durata di circa due ore e mezza. Il programma sarà disponibile sul sito del GAL Hassin: https://galhassin.it/millumino-di-universo/

Sito ufficiale – Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: https://www.rai.it/milluminodimeno/

Decalogo disponibile sul sito di Rai Radio 2 – Caterpillar – M’illumino di Meno https://www.rai.it/milluminodimeno/decalogo/Decalogo-9bb36ca2-2d84-4ef7-ad33-f50999455025.html