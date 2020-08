Miss Universo. La castelbuonese Alessandra Glorioso è prefinalista nazionale a Roma

Si sono svolte sabato 22 agosto allo Steccato di Cutro – Porto Kaleo di Crotone le finali regionali di Miss Universe Calabria e Sicilia. Al concorso ha partecipato la castelbuonese Alessandra Glorioso in qualità di finalista, nella categoria “mascotte” poichè non ancora maggiorenne. La sedicenne di Castelbuono, che aveva già superato la selezione dello scorso luglio al Maljk di Cefalù, ha ottenuto un altro riconoscimento.

Alessandra ancora una volta ha fatto colpo sui giurati superando così la finale regionale e accedendo a pieno titolo in qualità di Miss Mascotte prefinalista all’Accademy di Roma. Non ci resta che augurarle un grosso in bocca al lupo per la prossima fase del prestigioso concorso, la cui data non è stata ancora resa nota.