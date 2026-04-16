MMA: Di Gangi trionfa a Roma, sottomissione lampo contro il rumeno Iancu | VIDEO

Castelbuono, Roma e la Sicilia applaudono il suo protagonista. Nella card preliminare di Cage Warriors 204: Rome, andata in scena l’11 aprile 2026 al PalaPellicone, il castelbuonese Enrico Di Gangi ha imposto la sua legge con una vittoria netta e rapidissima sul rumeno Claudio Iancu.

Il match, valido per la divisione pesi gallo, è durato appena 1 minuto e 39 secondi del primo round. Di Gangi ha chiuso i conti con una submission per arm triangle choke, dimostrando superiorità tecnica fin dai primi scambi.

Una prestazione dominante, confermata anche dalle percentuali: 88% di controllo e incisività per l’italiano contro il 12% dell’avversario rumeno.

Nel video del match, inserito in alto, si può osservare chiaramente la sequenza che porta alla finalizzazione: Di Gangi lavora a terra con precisione, trova la posizione e chiude la presa senza lasciare via di fuga.