Mondello, disavventura a lieto fine per Harrison Ford

Disavvntura a lieto fine, ieri pomeriggio, per la star holliwoodiana, Harrison Ford, in questo periodo in Italia per girare alcune scene di una serie cinematografica.

L’attore americano, ieri pomeriggio, ha scelto la località balneare di Mondello per trascorrere alcune ore di relax in una suggestiva ed impareggiabile cornice in cui il mare incontra la montagna.

La digressione palermitana dell’attore ha rischiato di trasformarsi in una brutta esperienza che, fra l’altro, avrebbe certamente alimentato il falso clichè di una terra bella da vedere ma “pericolosa” da vivere: lo smarrimento della carta di credito.

Nel corso del pomeriggio, un cittadino dall’apprezzabile senso civico si è presentato al Commissariato di P.S. “Mondello” per consegnare agli agenti una carta di credito trovata su strada. Nel giro di alcuni minuti, a seguito di veloci riscontri informatici, i poliziotti sono riusiciti a risalire alle sorprendenti generalità dell’intestatario della carta: Harrison Ford.

Facile capire, per gli agenti, che non si trattasse di una bizzarria informatica e ricollegare lo smarrimento della carta alla presenza dell’attore in città.

I poliziotti del Commissariato di P.S. “Mondello” , in pochi minuti, sono riusciti a scovare “Indiana Jones” in un locale dove l’attore, giunto in incognito a Mondello, aveva cercato di riconquistare la privacy, poco prima violata su strada da alcuni fan che lo avevano riconosciuto.

Quando il dirigente del Commissariato di P.S., insieme a due poliziotti, lo ha raggiunto mostrandogli e restituendogli ciò che gli apparteneva, l’attore ha sorriso, sollevato per il danno scampato e compiaciuto dall’idea di aver conosiuto una terra tanto bella quanto onesta. L’incontro con gli agenti è stato suggellato da una foto ricordo che tutti i protagonisti della vicenda conserveranno gelosamente.

Palermo, 22 Ottobre 2021