MONTELEPRE – TENTA DI STRANGOLARE LA MADRE. I CARABINIERI ARRESTANO IL FIGLIO 30ENNE

I Carabinieri della Stazione di Montelepre con i colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Partinico, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 30enne romeno, ritenuto responsabile del tentato omicidio della propria madre.

L’evento si sarebbe verificato tra le mura domestiche. La vittima, una donna di 50 anni, al culmine di un acceso litigio, sarebbe stata aggredita dal figlio che avrebbe tentato di strangolarla, non riuscendovi per la strenua resistenza opposta dalla 50enne che è riuscita a divincolarsi, a fuggire fuori di casa e a rifugiarsi in un bar, i cui avventori l’hanno soccorsa allertando subito dopo i Carabinieri tramite il numero unico di emergenza 112.

La coraggiosa ricostruzione della vittima è stata raccolta dai Carabinieri direttamente presso l’ospedale di Partinico ed è stata confermata dalle risultanze delle prime indagini svolte dai Carabinieri che nell’arco di poche ore, hanno rintracciato e fermato il presunto aggressore nei confronti del quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere.