Morto l’astrofisico Corrado Lamberti. Era cittadino onorario di Isnello e relatore al Gal Hassin

Si è spento questa mattina Corrado Lamberti, nato a Lenno il 6 maggio 1947, notissimo astrofisico e divulgatore scientifico. Lascia la moglie e due figli. Colpito dal virus, da qualche settimana era ricoverato all’ospedale di Gravedona ma le sue condizioni sembravano essere in fase di miglioramento, poi all’improvviso il peggioramento e il decesso. A confermare la notizia anche il sindaco Mauro Guerra, suo grande amico.

Lamberti, già docente alla Magistri Cumacini di Como, era noto per aver diretto con Margherita Hack le riviste astronomiche “L’Astronomia” e “Le Stelle”, nonché per essere uno dei divulgatori astronomici più apprezzati nel panorama nazionale. Laureato in fisica all’Università di Milano, è autore di oltre mille articoli (e oltre tremila note brevi) riguardanti l’astrofisica, la fisica delle particelle, l’astronautica, la storia e gli aspetti epistemologici dell’astronomia pubblicati su periodici e quotidiani. Nel 2013 vince il Premio GAL Hassin 2013 per la divulgazione scientifica e gli viene conferita la cittadinanza onoraria di Isnello (PA)