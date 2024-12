Mostra dell’artigianato e cooking show, il 14 e 15 dicembre Gangi mette in mostra i suoi talenti

Nella magica atmosfera natalizia del centro storico di Gangi, borgo delle Madonie, dal 14 al 15 dicembre, va in scena l’evento “Mostra dell’artigianato e Mado Cooking Together”. Street food con degustazioni di prodotti tipici, attività ludiche per bambini e visite guidate nelle residenze storiche, nei musei e nelle magnifiche chiese del borgo e, ovviamente, gli immancabili mercatini di natale con il meglio dell’artigianato e delle produzioni agroalimentari locali. Inoltre, durante il fine settimana, si potrà visitare il centro storico in modo diverso, grazie al servizio gratuito di bike sharing o attraverso la simpatica ape-car turistica messa a disposizione da “I Negozi di Gangi”.

Si inizia sabato 14 dicembre con l’apertura dei mercatini e degli spazi espositivi dedicati a produttori, artigiani e professionisti locali. A seguire le degustazioni dello street food madonita con intrattenimento musicale del dj Roby D’Antoni. Alle 21 spazio al “Gangi Fest Fashion” con i professionisti della bellezza del team “Trasformation Lab” che mostreranno, nel corso di un simpatico spettacolo, gli straordinari risultati del loro lavoro di squadra. Alle 22,30 intrattenimento musicale con Roby D’Antoni.

Domenica alle 10,30 la riapertura dei mercatini con visite guidate agli spazi espositivi dove verranno effettuate dimostrazioni, degustazioni, campionature ed approfondimenti dedicati alle nuove produzioni green, alla domotica e al mondo del fashion e della bellezza. Alle 11 via alle attività ludiche con animazione per bambini a cura di Stefania Bruno. Alle 11,30 presso lo spazio cooking, in piazzetta Zoppo di Gangi, l’incontro dibattito “Il commercio on line e le nuove tecnologie a servizio dell’artigianato”. Alle 13 via ai cooking show a cura dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri con la preparazione della pasta siciliana alle erbe aromatiche. Alle 16 degustazione di dolci tipici. L’intera giornata verrà allietata dall’animazione di Roby D’Antoni e da artisti di strada.

L’evento è realizzato dal Centro Commerciale Naturale “I Negozi di Gangi”, in collaborazione con il Comune di Gangi e la BCC delle Madonie e con il sostegno dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, nell’ambito dell’avviso “Sicilia che Piace 2024”.