Mostra fotografica al Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” di Castelbuono 30 maggio – 4 luglio 2026

Apre domani, venerdì 30 maggio, negli spazi del Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” di Castelbuono, la mostra fotografica “Preziose per natura”, una selezione di immagini dedicate alla straordinaria ricchezza naturalistica della Sicilia: flora, fauna e paesaggi immortalati con sguardo etico e poetico dai fotografi dell’AFNI – Associazione Fotografi Naturalisti Italiani.

L’inaugurazione coincide con l’apertura della XVIII Infiorata Città di Castelbuono, uno degli eventi più suggestivi della Sicilia, che dal 30 maggio al 2 giugno trasforma il borgo madonita in un trionfo di tappeti floreali realizzati con petali freschi e materiali naturali. Un dialogo ideale tra due forme di bellezza: quella effimera e collettiva dei fiori in strada, e quella fissata per sempre nell’obiettivo dei fotografi naturalisti.

La mostra e i suoi autori

“Preziose per natura” presenta una selezione delle immagini più significative del patrimonio fotografico dell’AFNI, associazione che da anni opera a livello nazionale con una missione precisa: documentare e divulgare le meraviglie del mondo naturale nel pieno rispetto dei suoi protagonisti. I fotografi AFNI si considerano innanzitutto ambasciatori della natura: ogni scatto nasce da un approccio etico rigoroso, che antepone la tutela dei soggetti — animali, piante, ecosistemi — a qualsiasi interesse estetico o documentaristico.

Le immagini in mostra offrono uno sguardo inedito sulla Sicilia meno conosciuta: non quella delle cartoline, ma quella dei boschi delle Madonie, delle coste incontaminate, delle fioriture spontanee e della fauna selvatica che popola l’interno dell’isola. Un racconto visivo che intende sensibilizzare il pubblico sul valore del patrimonio naturale siciliano e sulla necessità di preservarlo.