Movimento Pro Sanctitate Castelbuono: Giornata della Santificazione universale 2020

#Controcorrente – La rivoluzione del Vangelo in tempo di crisi

E’ questo il tema che il Movimento Pro Sanctitate ha scelto per la Giornata della Santificazione universale 2020.

La pandemia in corso, questo tempo di crisi che investe la società su tanti fronti, chiama a voce alta i cristiani a dare ragione della loro fede, ad offrire il Vangelo come buona notizia per il presente, la Chiesa come comunità indivisa, le proprie comunità come famiglia.

Dove attingere, luce, fecondità, coraggio per vivere e dare vita agli altri?

Ci salva sempre il Vangelo. Lì il Signore Gesù ci sorprende sempre con la sua costante creatività. Ogni volta che recuperiamo la freschezza del Vangelo spuntano nuove storie, segni più eloquenti, parole cariche di nuovo significato per il mondo.

Molti hanno perso fiducia e forze, il pericolo di ripiegarsi su stessi è forte, ma Dio in ogni situazione ci chiama a mete alte, ci stupisce con la santità e la creatività dell’amore di tanti testimoni santi, uomini che ieri e oggi sanno affrontare e amare il tempo e il mondo in cui vivono, senza fuggirlo.

Perché diventi fertile il nostro incontro con la realtà, e non ci sia impossibile amarla cosi come è, abbiamo bisogno di molta intercessione, di comunione ecclesiale e di sguardo rivolto al maestro.

Per fare questo, e per riflettere sulla chiamata alla santità oggi, come necessità di andare contro corrente e cercare di abbracciare la rivoluzione del Vangelo nelle situazioni che più ci scuotono e disarmano, come Chiesa diocesana siamo invitati a partecipare alla Celebrazione eucaristica di domenica 1 Novembre alle 10.30 presso la Parrocchia dello Spirito Santo a Cefalù e che sarà presieduta dal nostro Vescovo, S.E. Mons. Giuseppe Marciante.

Come comunità in cammino verso l’Unità di Pastorale Sinodale ci ritroveremo in un’Adorazione eucaristicainterparrocchiale venerdì 6 novembre alle ore 16.30 presso la Parrocchia Sacra Natività di Maria vergine di Castelbuono e concluderemo il mese della santità con una Celebrazione Eucaristica nella Parrocchia di San Pietro di Collesano domenica 22 novembre alle ore 18.

Movimento Pro Sanctitate Castelbuono