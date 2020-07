Mucca aggredisce allevatore di Castelbuono: perde i sensi, trauma cranico

L’animale è stato abbattuto. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso a Caltanissetta

Tradendo la sua attitudine mansueta una mucca a Gangi ha aggredito un allevatore, scaraventandolo contro un camion: l’uomo, 46 anni di Castelbuono, è rimasto ferito gravemente ed è stato trasferito in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta.

L’incidente è avvenuto stamani poco dopo le 8 all’interno della struttura del frigomacello della cooperativa San Giorgio di Gangi in contrada Magione. Ad avere la peggio è stato Domenico Puccia, allevatore di Castelbuono. Tutto è accaduto in pochi attimi: l’uomo stava scaricando l’animale dal suo camion per condurlo nelle sale di macellazione, quando improvvisamente è stato caricato. La mucca lo ha scaraventato contro il mezzo e l’uomo rovinato a terra ha perso conoscenza dopo aver battuto violentemente il capo. L’uomo ha subito un trauma toracico e uno cranico. Ad evitare il peggio è stato un altro allevatore che ha assistito alla scena ed ha cercato di richiamare su di sè l’attenzione dell’animale.

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e l’elisoccorso. Fortunatamente dopo i primi soccorsi Puccia ha ripreso conoscenza ed è stato caricato sull’eliambulanza e trasferito al Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e il corpo forestale: sono stati quest’ultimi con l’ausilio di un operatore del frigomacello ad abbattere la mucca che nel frattempo era scappata per le campagne. La struttura si trova ai piedi dell’abitato di Gangi.

(Fonte: Ivan Mocciaro – repubblica.it)