Museo Civico. “Collezioni dipinte” Laboratori gratuiti di pittura e grafica

Ascolta l'articolo

A cura di Stefania Cordone, Dipartimento Educazione Museo Civico dicembre 2022 e gennaio 2023 Museo Civico Castelbuono, Piazza Castello, Castelbuono (PA)

La prima forma di apprendimento è l’imitazione. Partendo da questo presupposto, la serie di laboratori “Collezioni dipinte” darà l’opportunità di imparare a utilizzare tecniche pittoriche e grafiche giocando a imitare alcune opere scelte tra quelle presenti nella collezione della Pinacoteca del Museo Civico.

Copiare l’opera di un artista significa entrare nel suo mondo poetico, cercare di capire come e perché il suo immaginario prende forma secondo una certa tecnica.

I laboratori saranno anche l’occasione per conoscere in profondità ciò che il Museo custodisce. Gli incontri sono dedicati a bambinǝ dai 5 agli 11 anni, e ragazzǝ dai 12 ai 18 anni. Sarà necessario prenotare in anticipo in modo da poter agevolare l’organizzazione dei materiali e del laboratorio.

A seguire le date.

INFORMAZIONI

Gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 3519002555 oppure scrivendo una email a educazione@museocivico.eu

“Collezioni dipinte. La notte, Bazan”

> Martedì 20 dicembre h 15,30 – 17,30 | Bambinǝ dai 5 agli 11 anni

> Mercoledì 21 dicembre h 15,30 – 17,30 | Ragazzǝ dai 12 ai 18 anni

“Collezioni dipinte. La maga Circe, Moncada”

> Lunedì 26 dicembre h 10,30 – 12,30 | Bambinǝ dai 5 agli 11 anni

> Mercoledì 28 dicembre h 10,30 – 12,30 | Ragazzǝ dai 12 ai 18 anni

“Collezioni dipinte. Secondo inverno a Gibellina, Bardi”

> Mercoledì 4 gennaio h 10,30 – 12,30 | Ragazzǝ dai 12 ai 18 anni

> Giovedì 5 gennaio h 10,30 – 12,30 | Bambinǝ dai 5 agli 11 anni