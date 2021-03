Museo Civico: Curiosità sugli oggetti esposti nella mostra “La Stanza delle Meraviglie”

#pilloledelleMeraviglie, ideato da Martina Scribani in collaborazione con Angelo Cucco, raccontano le storie, le curiosità, gli aneddoti dei tanti oggetti allestiti nell’esposizione “La Stanza delle Meraviglie” e dei loro proprietari.

“La stanza delle Meraviglie” è un progetto partecipativo realizzato insieme ai cittadini di Castelbuono e curato da Maria Rosa Sossai, in collaborazione con Angelo Cucco, in occasione del centenario dell’acquisto del Castello dei Ventimiglia da parte dei cittadini di Castelbuono. Inauguratasi il 30 Luglio 2020, la mostra presenta centinaia di oggetti dati in prestito dai castelbuonesi e raccolti in un prezioso allestimento realizzato seguendo le suggestioni delle settecentesche wunderkammern.

A causa dell’emergenza pandemica, il Museo, come tanti altri luoghi della cultura, è rimasto chiuso al pubblico per un lungo periodo. #pilloledelleMeraviglie rende fruibile la mostra attraverso la narrazione dei tanti oggetti esposti fino al 28 marzo 2021. Invogliando poi i visitatori a recarsi di persona al Museo per scoprire altri dettagli.

Gli oggetti hanno un valore fortemente simbolico per la comunità di Castelbuono, e ogni suppellettile rappresenta una storia privata di una collettività che condivide da un secolo gli stessi valori identitari. Da questo incredibile inventario di naturalia et artifcialia emerge un dato interessante, ovvero come nei piccoli borghi come Castelbuono, il concetto di bene comune si identifica con un attaccamento affettivo profondo alle tradizioni popolari, alle ricorrenze religiose e aggregative della comunità. Attraverso la visione di quegli oggetti, si percepisce più intensamente lo spirito che anima il paese e l’attitudine dei suoi abitanti.

Le #pilloledelleMeraviglie saranno diffuse sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del Museo Civico di Castelbuono. Saranno inoltre pubblicati sul sito web del Museo Civico www.museocivico.eu

La prima delle #pilloledelleMeraviglie mercoledì 10 Marzo. Seguiteci!