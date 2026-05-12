Museo Civico di Castelbuono, il Castello dei Ventimiglia diventa più inclusivo: presentazione del nuovo progetto di accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva

Presentazione del progetto di accessibilità museale, fisica, sensoriale e cognitiva del Museo Civico di Castelbuono

15 MAGGIO 2026 ORE 11.00

Museo Civico, Castello dei Ventimiglia, Piazza Castello, Castelbuono (Palermo)

Il Museo Civico di Castelbuono e il Comune di Castelbuono (Palermo) sono lieti di presentare la realizzazione di un grande progetto accessibilità museale attraverso l’abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive che ha interessato la struttura e gli ambienti museali del Castello dei Ventimiglia (1317). Il miglioramento dell’accessibilità è stato realizzato grazie a due diverse linee di intervento:

L’INTERVENTO DI ACCESSIBILITÀ COGNITIVA – realizzato con il finanziamento del PNRR – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2, “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – ha interessato la Sezione di Arte Sacra e la Cappella Palatina, trasformando lo spazio museale grazie a soluzioni strategiche che offrono una fruizione del patrimonio più inclusiva alle diverse utenze di pubblico.

L’intervento mira allo sviluppo di un modello museale più accessibile, inclusivo, sostenibile dal punto sociale e attento ai diversi pubblici coinvolti: turisti, scolaresche, fruizione locale e internazionale, studiosi che visitano la cappella poter ammirare in maniera i dettagli da un punto di vista scientifico, storico e scenografico.

INTERVENTO DI ACCESSIBILITÀ FISICA – realizzato con il progetto “Tutti Inclusi”,promosso dal 2017 dall’Associazione Culturale Glenn Gould ETS di Castelbuono e sostenuto da Fondazione CON IL SUD, con l’importante investimento economico del Comune di Castelbuono e del Museo Civico di Castelbuono che ha permesso la costruzione di un sistema di ascensori che collega tutti i piani del castello e che per la prima volta consente una maggiore accessibilità per persone con disabilità motorie o con esigenze specifiche di mobilità, restituendo di fatto il monumento e il suo patrimonio storico-artistico ad una piena accessibilità e a una più larga fruizione.

Così ha dichiarato Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono: «Con questo progetto, e grazie anche all’intervento realizzato al Museo Naturalistico “F. Minà Palumbo”, il Comune di Castelbuono compie un passo concreto verso il miglioramento delle proprie strutture museali e l’affermazione di una cultura realmente accessibile. Il progetto finanziato dal PNRR consente di investire non solo nella tutela e valorizzazione del nostro patrimonio, ma anche nella qualità dell’esperienza culturale offerta alla comunità e al pubblico in visita. Il Museo Civico, è un luogo identitario per la nostra città e oggi si rinnova profondamente, diventando un modello virtuoso di accessibilità culturale. L’abbattimento delle barriere fisiche con la costruzione degli ascensori, non è soltanto un adeguamento tecnico, ma una precisa scelta politica che mette al centro le persone e il loro diritto alla partecipazione culturale».

«Questo progetto rappresenta un grande risultato nel percorso di crescita del Museo – afferma la Direttrice Laura Barreca–poiché l’accessibilità è un principio-guida che orienta la visione del museo come spazio di conservazione e sperimentazione insieme, dove strategie tecnologiche innovative sono capaci di generare nuovi livelli di valorizzazione del patrimonio culturale. Attraverso il dialogo tra ricerca scientifica e storico-artistica, innovazione tecnologica e creatività, possiamo garantire un nuovo standard di fruizione museale allargato alle differenti esigenze dei pubblici».

Così Gianfranco Raimondo, Presidente Associazione Glenn Gould: «Tutti Inclusi, progetto di inclusione sociale sull’accessibilità, sostenuto da Fondazione con il Sud, ha contribuito a consolidare consapevolezza, linguaggi, processi, cura e capacità progettuale sul nostro territorio. Una progettazione che di recente ha ricevuto l’apprezzamento nella ricerca curata da “Caratteri Cubitali” APS-ETS e dal gruppo “Lato A–Il lato Accessibile della musica”, che ha definito il nostro progetto sull’accessibilità della comunicazione un’eccellenza italiana».

SCHEDE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI

INTERVENTO DI ACCESSIBILITÀ COGNITIVA realizzato con il progetto PNRR – “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”

Si tratta di un intervento innovativo che valorizza il patrimonio attraverso soluzioni all’avanguardia, rendendo la fruizione del Museo Civico di Castelbuono più accessibile e inclusiva, in linea con le nuove frontiere della museografia contemporanea. L’iniziativa realizzata con il Comune di Castelbuono, con la Direzione Scientifica di Laura Barreca, Direttrice del Museo Civico e sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza BB.CC.AA. – Servizio Beni culturali e Ambientali di Palermo, ripensa completamente l’esperienza del visitatore attraverso una dimensione creativa: gli allestimenti, i percorsi espositivi e gli strumenti di fruizione sono stati concepiti per garantire un’esperienza intuitiva e coinvolgente, con un’attenzione particolare alle esigenze di persone con disabilità sensoriali. Il nuovo percorso museale offre nuovi livelli di interazione con i beni storico-artistici della collezione permanente del Museo Civico. La tecnologia, in questo contesto, è utilizzata come strumento di connessione tra il patrimonio e il pubblico. Obiettivo del progetto è di costruire un’esperienza museale più accessibile, in grado di accogliere e rappresentare la pluralità delle esperienze e delle sensibilità contemporanee, dove il dialogo tra l’arte e la storia trasformano il museo in uno spazio dinamico e partecipato.

Gli interventi realizzati nell’ambito del progetto PNRR sono quattro:

– Nella sezione di Arte Sacra, il percorso di dispositivi multisensoriali (testuali, uditivi e tattili), progettato per migliorare in modo concreto l’accessibilità e la qualità complessiva della visita. Il progetto pone particolare attenzione alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive, introducendo soluzioni che ampliano le possibilità di fruizione per tutti i pubblici. Tra le opere selezionate: il busto argenteo di Sant’Anna, il paliotto d’altare tessuto del XVII secolo, la scultura dell’Immacolata in alabastro, e gli eleganti orecchini a navicella della tradizione orafa siciliana.

– Nella Cappella di Sant’Anna, capolavoro dei Serpotta (1684), l’installazione multimediale “REVELATA” offre al pubblico un’esperienza multisensoriale, con la voce narrante dell’attrice Isabella Ragonese, la cui interpretazione accompagna il pubblico in un racconto evocativo tra luci e suono. L’intervento è pensato come un soundscape, una performance multisensoriale, poetica ed evocativa, che affianca la narrazione sonora a una regia automatizzata di luci che esalta alcuni dei dettagli della decorazione a stucco dei Serpotta, come i teatrini scultorei in prossimità dell’altare, le figure fitomorfe e zoomorfe presenti nelle paraste laterali, e altri elementi simbolici.

– La webApp “Civic Museum Guide”, uno strumento digitale intuitivo e dinamico, scaricabile su APPStore e Android, che accompagna il pubblico lungo il percorso espositivo. Attraverso dispositivi mobili, i visitatori possono accedere a contenuti di approfondimento, narrazioni e dettagli sulle opere della Sezione di Arte Sacra, costruendo un’esperienza personalizzata e immersiva, capace di coniugare conoscenza e interattività. Il Museo inoltre fornisce i dispositivi per potere accedere al percorso guidato.

– Il nuovo sito web accessibile del Museo Civico www.museocivicocastelbuono.it completamente riprogettato secondo criteri di accessibilità e usabilità. La piattaforma digitale offre un accesso ampliato ai contenuti, aggiornamenti costanti sulle attività culturali e strumenti pensati per facilitare l’interazione con il pubblico, in linea con i più attuali standard della comunicazione museale.

INTERVENTO DI ACCESSIBILITÀ FISICA realizzato con il progetto “Tutti Inclusi”

Il nuovo sistema di ascensori, all’interno e all’esterno del Museo, è stato realizzato con l’importante sostegno economico del Comune di Castelbuono e del Museo Civico di Castelbuono, nell’ambito del progetto “Tutti Inclusi”, programma di inclusione sociale sul territorio castelbuonese, concepito nel 2017 dall’Associazione Culturale Glenn Gould ETS di Castelbuono e sostenuto da Fondazione CON IL SUD, l’ente no-profit che favorisce percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete per lo sviluppo del Sud Italia. L’installazione degli ascensori rende possibile e facilita l’accesso e la fruizione degli spazi del complesso monumentale. Avviato nel 2018 a Castelbuono, il progetto “Tutti Inclusi” ha posto al centro della propria missione la creazione di un modello migliorativo di accessibilità replicabile a livello nazionale, ponendo al centro della progettazione esigenze motorie, intellettive, sensoriali e psichiche diversificate. Il programma ha infatti avuto come obiettivo primario il miglioramento dell’accessibilità ai luoghi di interesse storico e culturale di Castelbuono, rendendoli più fruibili per tutte le persone, comprese le persone con disabilità e con necessità di accomodamenti specifici.

Ringraziamenti

Annamaria Mazzola, Assessore ai Lavori Pubblici, Angela Sottile, Rossella Barreca, Dario Scarpati, Isabella Ragonese, Flora Pitrolo, Claudio Ferri. Si ringraziano inoltre tutte le imprese, le maestranze e i professionisti che hanno lavorato alle due linee di intervento. Si ringrazia inoltre il personale del Museo Civico, gli uffici comunali, i professionisti, le collaborazioni, le maestranze, e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione dei progetti.