Museo Civico: “Festa di inizio Estate nell’Orto dell’Arte”. Attività gratuita per adulti e bambini

Ascolta l'articolo

a cura del Dipartimento Progetti partecipativi

Museo Civico di Castelbuono



25 Giugno ore 16.00

Museo Civico Castelbuono

Piazza Castello, Castelbuono (PA)

Vi aspettiamo per trascorre insieme un nuovo pomeriggio nell’ambito del progetto L’Orto dell’Arte in compagnia dell’Associazione Il Cinghiale e la Balena per celebrare insieme la Festa di inizio Estate con un laboratorio di pittura su pietre per la nomenclatura delle piante dell’Orto! Siete tutti invitati adulti e bambini/e.



Durante la prima parte dell’attività che si svolgerà all’interno dello spazio didattico del Museo, disegneremo e dipingeremo su delle pietre i nomi delle piantine presenti nell’Orto. Successivamente procederemo alla collocazione delle pietre accanto alle rispettive piante e leggeremo insieme dei brani dai libri della Bibliorto, la piccola libreria indipendente costruita ed installata nell’Orto dell’Arte, adiacente al Castello dei Ventimiglia.



In questo modo contribuiremo a rendere L’Orto uno spazio di condivisione ancora più bello, grazie alle cure quotidiane di tutti: dopo la pulitura dell’area abbiamo costruito un vialetto, abbiamo piantumato due spirali di piante aromatiche e sistemato al centro la nostra “pietra arcobaleno”. Abbiamo preparato la zona destinata all’orto, pitturato le finestre delle case dei nostri dirimpettai, ideato laboratori per grandi e bambini, ed abbiamo attivato la collaborazione con le cooperative i Fauni, l’Aquilone e altre associazioni di Castelbuono.



Un’area prima abbandonata è ora in continua evoluzione e sta rinascendo grazie all’aiuto di tutti voi!! La tutela e la cura di questo piccolo ecosistema – pietre, terra, piante, insetti – amplia l’idea di bene pubblico e crea uno spazio di socialità dove le connessioni tra ecologia e arte, tra forme di intelligenza umana e non umana, celebrano l’amore per la natura in tutte le sue forme.