Museo Civico: Fnas Lab Call Edizione 2023 – Workshop dedicato a progetti site-specific e residenza creativa

FNAS LAB è un percorso di formazione e mentoring, giunto alla III Edizione, dedicato principalmente ad artisti multidisciplinari che operano nello spazio pubblico che intendono acquisire competenze specifiche per lo sviluppo di progetti creativi in cui l’azione culturale contribuisce a modificare e riqualificare lo spazio urbano in cui viene inserita.

Si propone, pertanto, un percorso di affiancamento e guida che conferisca ai partecipanti gli strumenti per la stesura di un progetto artistico che si innesti in un contesto urbano specifico.