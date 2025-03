Museo Civico: Incontri con la fotografia contemporanea | Aula Magna, IIS “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono

Incontro con Michela Palermo

venerdì 7 marzo ore 14.30

Aula Magna, IIS “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono

Ingresso libero

Prosegue venerdì 7 marzo alle ore 14:30 la serie di incontri dedicati alla fotografia contemporanea, un progetto ideato per promuovere la conoscenza e l’approfondimento di questo linguaggio artistico.

Dopo l’intervento di Sandro Scalia che ha inaugurato il nuovo ciclo di appuntamenti di quest’anno, la serie continua con Michela Palermo, fotografa e fondatrice di Palermo Publishing, una piattaforma che considera l’editoria come pratica artistica.

L’incontro si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono. Il trasferimento dalla sede museale al liceo, reso necessario dai lavori in corso presso il Museo, rappresenta anche un’importante occasione per avvicinare i ragazzi e proseguire l’attività di divulgazione e dialogo con la comunità.

L’evento si inserisce nell’ambito di un progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mondo della fotografia e al suo potenziale comunicativo.

Michela Palermo, protagonista dell’appuntamento, lavora da oltre dieci anni nel campo della fotografia e del design editoriale. Dopo una formazione all’International Center of Photography di New York nel 2009, Michela Palermo è rientrata in Italia dove ha lavorato come fotogiornalista freelance per riviste italiane e internazionali, sviluppando storie per il mercato editoriale e collaborando con photo editor e graphic designer. Nel 2022 ha fondato la sua casa editrice, Palermo Publishing, e lo scorso anno ha avviato una collaborazione con il Museo Civico di Castelbuono per la realizzazione dell’album fotografico dedicato all’acquisizione del fondo di 30 immagini di Melo Minnella, grazie all’avviso pubblico Strategia Fotografia 2022, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Per maggiori informazioni: https://palermopublishing.com/