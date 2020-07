Museo Civico: nota informativa per celebrazioni Sant’Anna

In occasione delle celebrazioni religiose dedicate a Sant’Anna il 25, il 26, il 27 luglio il Museo Civico di Castelbuono, in accordo con l’Amministrazione comunale e con il Comitato Sant’Anna, considerata l’esposizione del tutto eccezionale, del Teschio, garantirà lo svolgimento delle suddette celebrazioni nell’assoluto rispetto delle norme sanitarie Anti-Covid.

Si invitano pertanto i fedeli e i visitatori a contribuire individualmente per la migliore riuscita di tale importante momento della comunità di Castelbuono.

1. Il pubblico dei fedeli entrerà in numero contingentato di persone all’interno della corte del Castello attraverso una fila di entrata e una di uscita, in due flussi opposti.

2. In presenza di eventuale coda all’ingresso principale il pubblico dovrà mantenere il distanziamento sociale di 1 mt.

3. I fedeli dovranno entrare muniti di mascherina all’interno della corte interna, trattenendosi per un tempo limitato per il saluto alla Santa Patrona così da non generare troppa attesa all’esterno.

4. Il rispetto di tali norme è richiesto nell’interesse pubblico.

La Direttrice del Museo Civico di Castelbuono

Laura Barreca