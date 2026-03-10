Museo Civico: Tornano nelle Madonie le “Passeggiate dell’Invisibile”: arte, natura e comunità nei boschi del Parco

Castelbuono – Dopo il successo delle prime due edizioni, tornano le “Passeggiate dell’Invisibile”, la rassegna diffusa di arti performative in natura promossa dal Museo Civico di Castelbuono, che accompagnerà il pubblico da marzo a novembre 2026 in una serie di appuntamenti tra i boschi del Parco delle Madonie.

Il progetto, partecipativo e aperto a tutte le età, unisce escursionismo, performance artistiche e momenti di convivialità, offrendo ai partecipanti un modo nuovo di vivere il territorio attraverso l’incontro tra arte, paesaggio e comunità.

La direzione e il coordinamento artistico sono affidati all’associazione Il Cinghiale e la Balena APS, mentre l’iniziativa è sostenuta dal Museo Naturalistico Minà Palumbo, dal Comune di Isnello e dal Comune di Petralia Sottana, con la collaborazione della Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, del CTA Fauni Castelbuono e dell’AGESCI Gruppo Castelbuono I.

Un viaggio tra arte e natura

Le Passeggiate dell’Invisibile nascono dall’incontro tra il Museo Civico di Castelbuono e Il Cinghiale e la Balena APS con l’obiettivo di guidare i partecipanti alla scoperta delle tracce invisibili della natura, delle storie che abitano i boschi e delle memorie che emergono dal silenzio del paesaggio.

Ogni appuntamento è pensato per essere accessibile a tutti: famiglie, bambini, anziani e curiosi possono partecipare senza particolari preparazioni fisiche. L’invito è quello di lasciarsi ispirare dalla bellezza dell’ambiente naturale, condividere momenti autentici e costruire insieme nuove storie.

Il format: passeggiata, performance e picnic

Ogni evento della rassegna si articola in tre momenti distinti:

Una passeggiata guidata da un artista o da un naturalista, che conduce i partecipanti alla scoperta del paesaggio come un “testo vivo”, fatto di segni, creature e racconti nascosti.

da un artista o da un naturalista, che conduce i partecipanti alla scoperta del paesaggio come un “testo vivo”, fatto di segni, creature e racconti nascosti. Una performance artistica site-specific , diversa a ogni appuntamento: teatro, circo contemporaneo, teatro di figura, danza o musica, sempre pensata per dialogare con l’ambiente naturale e con un impatto sonoro minimo.

, diversa a ogni appuntamento: teatro, circo contemporaneo, teatro di figura, danza o musica, sempre pensata per dialogare con l’ambiente naturale e con un impatto sonoro minimo. Un picnic condiviso a zero rifiuti, su grandi tovaglie a quadretti, in cui ciascuno porta qualcosa da condividere, trasformando un gruppo di partecipanti in una piccola comunità temporanea.

Due anni di successi

Le edizioni del 2024 e 2025 hanno confermato la forza di un progetto capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Ogni passeggiata ha registrato tra 30 e 70 partecipanti, provenienti non solo da Castelbuono ma da tutta la provincia di Palermo e anche da altre città.

Nel corso degli incontri sono stati ospitati artisti di rilievo nazionale e internazionale, contribuendo a creare uno spazio di scambio culturale e umano che ha rafforzato il legame tra comunità e territorio.

Come partecipare

Il contributo di partecipazione è di 5 euro a persona per ogni appuntamento, mentre i bambini sotto i 12 anni partecipano gratuitamente.

La quota include anche un voucher per un ingresso omaggio al Museo Civico di Castelbuono, valido per tutto il 2026.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo email:

ilcinghialeelabalena@gmail.com

Con le Passeggiate dell’Invisibile, i boschi delle Madonie tornano così a diventare uno spazio di incontro tra arte, natura e comunità, dove camminare insieme significa anche imparare a guardare il paesaggio con occhi nuovi.