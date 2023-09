Museo F. Minà Palumbo. Per un Museo della comunità | CALL FOR PROPOSAL

Il Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo è l’istituzione comunale, con sede a Castelbuono (PA), che si propone di custodire, valorizzare e promuovere la biodiversità del comprensorio e di promuovere la figura, l’opera e i valori del naturalista e medico castelbuonese Francesco Minà Palumbo.

Il Museo cutodisce ed espone inoltre diverse collezioni di storia naturale (zoologia, paleontologia, ma- lacologia, ecc.), come si può meglio evincere dal sito museale (www.museominapalumbo.it) Il nostro Museo sta provando a guardare al futuro, ai cambiamenti programmati già in atto e a quelli da fare, a partire dalla riscoperta dell’importanza del territorio e del senso di comunità, provando a mettere insieme la realtà locale con le istanze globali, a cambiare i propri linguaggi, il proprio assetto interno e la relazione con il proprio “ambiente”.

Queste riflessioni hanno rafforzato la volontà di indire il progetto “Per un Museo della comunità” per

proporre e realizzare iniziative che valorizzino le peculiarità, le collezioni e le finalità del Museo

Minà Palumbo, secondo una nuova concezione sociale del museo, più attenta al rapporto con il terri- torio di prossimità, che aiuti ad ampliare le relazioni e favorisca l’acquisizione di nuove competenze.

ORGANIZZATO DA

Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo piazza San Francesco, 3 Castelbuono (PA)

museonaturalisticominapalumbo.it

COSA

Verranno selezionate le migliori proposte che sapranno dare forma a iniziative culturali, proposte di- dattiche, servizi complementari, che esaltino il ruolo del museo nella sua relazione sociale con la pro- pria comunità e sviluppino un’ipotesi innovativa.

Saranno privilegiati gli elaborati che proporranno idee e iniziative, anche singole o di piccola portata, incentrate sulle finalità museali, che abbiano a cuore la sostenibilità e siano capaci di incidere sul miglioramento della proposta culturale del museo e del benessere – ambientale, sociale e culturale – dell’intera collettività.

QUANDO

E’ possibile inoltrare le proposte dal 28 settembre al 20 ottobre 2023.

La commissione si riserva di valutare e aderire alle proposte man mano che giungeranno e di dare co- munque riscontro a tutte le istanze, nonché evidenza pubblica, entro la fine di dicembre 2023.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare associazioni culturali e naturalistiche, cooperative sociali, giovani professionisti museali under 40, studenti iscritti regolarmente per l’anno accademico 2023 ad un corso di laurea/ accademia di belle arti/dottorato/scuola di specializzazione/master inerenti all’ambito museale (Mu- seologia, Museografia, Museotecnica, Beniculturali, Scienze Naturali, Archeologia, Comunicazione e Gestione dei beni culturali, Conservazione e Diagnostica dei beni culturali, etc.).

COME PARTECIPARE

Ai candidati si chiede di sviluppare un’ipotesi “su misura”, attraverso una dettagliata relazione che illu- stri il focus del progetto e chiarisca le modalità, gli obiettivi, i benefici sociali auspicati, i tempi, le risor- se (umane ed economiche) necessarie per realizzarlo. E’ possibile allegare presentazioni, documenti, immagini, filmati ecc. In caso di file particolarmente pesanti si raccomanda l’invio tramite Wetransfer.

Si chiede inoltre di allegare un Curriculum Vitae aggiornato del professionista, dello studente, dell’as- sociazione o della cooperativa proponenti.

Le idee-progetto saranno vagliate da una commissione composta da membri del CdA del Museo natu- ralistico Minà Palumbo, dal comitato tecnico-scientifico dello stesso e/o da esperti nominati ad uopo.

Agli ideatori delle proposte non selezionate, che si saranno comunque distinti per innovazione e origi- nalità, sarà consegnata una card che, per l’anno 2024, permetterà la partecipazione attiva alle iniziati- ve, l’accesso gratuito al museo e uno sconto sugli articoli e le pubblicazioni presenti nel bookshop del Museo.

INFO E ISCRIZIONI

museonaturalistico@comune.castelbuono.pa.it